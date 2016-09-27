İZMİR’DE CEMİL İPEKÇİ İLE MODA RÜZGARI ESECEK

Ünlü modacı Cemil İpekçi ‘KARMA’ adını verdiği yeni koleksiyonunu İzmir’de görücüye çıkarıyor. 30 Eylül Cuma günü, saat: 21:00’da İzmir’in en yeni ve lüks yaşam merkezi Mavi Bahçe’de gerçekleşecek olan defilede yıldız isimler podyuma çıkacak.
Banu Noyan koreografisiyle gerçekleşecek Cemil İpekçi KARMA defilesinde ünlü modacının koleksiyonunu Şenay Akay, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer’ın da aralarında bulunduğu 20 yıldız model podyumda tanıtacak.
İzmir’in iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin konuk olarak katılacağı ‘KARMA’ defilesinin sunuculuğunu ünlü sanatçı Cem Özer yapacak.