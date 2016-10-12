Starbucks Reserve™ ile çiftlikten bardağa kahvenin eşsiz yolculuğunu keşfedin

Dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilen nadir çekirdeklerin özenle toplanıp Seattle’daki özel tesiste ustalıkla kavrulmasıyla hazırlanan Starbucks Reserve™ kahveleri

İzmir Kahve Festivali‘nde İzmirli kahveseverlerle buluşuyor.

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden hazırladığı içecekleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatan Starbucks, 14-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Arena’da gerçekleştirilen İzmir Kahve Festivali’nde, dünyanın en özel ve nadir bulunan çekirdeklerinden hazırlanan Starbucks Reserve™ kahvelerini kahveseverler ile buluşturuyor.

Dünyanın en özel kahveleri Starbucks standında…

Her geçen gün yeni bir keşifle, olağanüstü bir fincan kahve elde etmek için sanat, bilim ve yeteneği buluşturan Starbucks, bu ustalığın şimdilik geldiği en son noktayı ifade eden Starbucks Reserve™ kahvelerini, İzmir Kahve Festivali’nde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Dünyada nadir bulunan kahve çekirdekleri, önce, Reserve™ kahveler için özel olarak kurulan Seattle’daki tadım ve kavurma tesisinde, Starbucks’ın 44 yıllık deneyimi sonucunda ulaştığı uzmanlığı ile lezzetleri ortaya çıkartacak şekilde kavruluyor. Daha sonra Reserve™’e ve Starbucks’a özgü Clover makinesinin yanı sıra Pour Over ve Coffee Press gibi özel yöntemlerle demlenerek, kahve severlere ikram ediliyor.

İzmir Kahve Festivali’ndeki Starbucks standını ziyaret eden kahve tutkunları Burundi Procasta, Papua New Guinea Luoka ve Colombia La Union dönemsel kahvelerini Pour Over, ve sadece Starbucks’a özel Clover demleme teknikleri eşliğinde deneyimleme imkanı buluyor.