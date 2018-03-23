Home / Haberler / Ivan Marchuk sergisi Folkart Gallery’de!

Ivan Marchuk sergisi Folkart Gallery’de!

By on Mart 23, 2018

İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından “Yaşayan 100 Büyük Dahi” arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk’un eserleri, 9 Mart-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Folkart Gallery’de sergilenecek.

8 Mart gecesi görkemli bir açılış töreni ile özel davetli misafirlerine merhaba diyen Ivan Marchuk’un “Düşsel Detaylar” isimli sergisi 20 Mayıs tarihine kadar Folkart Gallery’de sanatseverleri bekliyor olacak.

Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir’in, küratörlüğünü ise Coşar Kulaksız’ın üstlendiği “Düşsel Detaylar” isimli sergide 65 eser yer alıyor ve bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi olma özelliğini taşıyor.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
Related Items

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir