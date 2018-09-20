HEKİM MÜZİSYEN GÖKHAN KAHYAOĞLU

Gökhan Kahyaoğlu, ilk teklisi ‘Sonu Yok’u bu yılın başında Avrupa/Süper Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımladı. Sözü ve bestesi Gökhan Kahyaoğlu’na düzenlemesi Burak Saltan’a ait olan “Sonu Yok” Erdem Sökmen, Volkan Öktem, Göksun Çavdar, İsmail Tunçbilek, Altuğ Öncü gibi dönemin en önemli müzisyenlerinin performansları ile hayat buldu.

HEKİM MÜZİSYEN GÖKHAN

Farklı vokal tarzı ve yorumu ile de dikkat çeken Kahyaoğlu aynı zamanda çok başarılı bir diş hekimi. Lise yıllarından itibaren müzik ve okulu bir arada yürüten Gökhan Kahyaoğlu, Diş Hekimliği eğitimi alırken şarkılar yazmaya devam etti. Liseden itibaren farklı enstrümanlara olan ilgisini, profesyonelliğe taşımak için dersler aldı. Bağlama ile başlayan ünlü doktor, gitar derslerine devam ederken keman, ud ve piyano da çalmaya başladı. Ayrıca aranjörlük üzerine de çalışan Kahyaoğlu, şarkılarının oluşum sürecinde daha aktif olmak için stüdyosunu da kurdu.

“Sonu Yok” şarkısını kliplendirdi

‘Sonu Yok’ için Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kamera karşısına geçen hekim-müzisyen Kahyaoğlu, sıra dışı video klibiyle de farklı insanların farklı hayatlarını ve bakış açılarını, nasıl ince çizgilerde yaşadıklarını ekrana yansıtıyor. Gökhan Kahyaoğlu, şarkının fotoğrafları için ise Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz verdi.