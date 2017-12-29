HAYATIN NOTALARI

“Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, 21 Aralık 2017 akşamı anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Piyano eğitimcisi Rikkat Güder Telman’ın yetiştirdiği kendileri küçük ama yürekleri kocaman 20 piyanist, travmalı çocuklar için 2016 yılı sonunda İzmir’de kurulan “EGEDEN Çocuk ve Travma Vakfı” yararına sahneye çıktılar. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın desteği ile düzenlenen ve yaşları 7 ile 17 arasında olan 20 yetenekli piyanistin Chopin, Beethoven ve Debussy gibi klasik müzik bestecilerinin yapıtlarından film müziklerine uzanan zengin müzik ziyafeti kalabalık izleyici topluluğu tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.”