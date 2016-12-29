GÜNEŞ BEĞEN MİMARLIK MAVİŞEHİR’DE

Güneş Beğen Mimarlık geçtiğimiz günlerde ParkYaşam İş Merkezi’nde kapılarını açtı. Mimar Güneş Beğen hedeflerini şu sözleriyle anlattı;

Doğma büyüme İzmir kökenliyim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra; mimari ve iç mimari tasarımlarımı tek bir çatı altında toplayarak 2016 yılında mimari tasarım, mimari uygulama, üç boyutlu modelleme ve iç mimari hizmeti vermek amacıyla Güneş Beğen Mimarlığı kurmaya karar verdim.

Tasarımlarımda minimalist ve fonksiyonel bir bakış açısını benimsiyorum. Amacım; yeni fikirler, metaryeller araştırarak tasarım portföyümü geliştirmek ve mimariye farklı yaklaşımlar getirmek.

Güneş Beğen mimarlık olarak hedefimiz; farklı disiplinlerden, özenle oluşturulan ekibimiz ile mimari, iç mimari projelerinde uygulama ve kontrol hizmeti vermektedir.