EZGİ GÖKÇE – SERAMİK SERGİSİ

Sanatçı Ezgi Gökçe’nin Seramik Sergisi 12-31 Ocak tarihleri arasında Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.
Katiller, tacizciler, yanlışlıkla hayatını kaybedenler, birbirine düşman olan kardeşler, savaş, petrol, altın, PARA…
Üzerimize üzerimize gelen beton yığını binalar; şehirlerde yeşile, parka hasret insanlar, hayvanlar…
Denizlerde poşetlere dolanmış; yaşam savaşı veren canlılar… İşte bütün bu olanlar beni hep rahatsız eden, her zaman kendimce çözüm bulmaya çalıştığım ve her fırsatta değinmeye çalıştığım konularken; her şey aniden oldu… çiçek diktim tuttu, büyümeye başladı, yavruları oldu, çoğaldılar…
O zaman anladım ki; kötüye vurgu daha çok can acıtacak. İyiyi, güzeli tut çevir ve herkes bir yerinden yakalasın, görsün… mutluluk, huzur, sevgi, büyüyen güzellikler hep “doğada”
İyiyi, güzeli koruyan, çoğaltan insanoğlu; pisliği, kötülüğü yayan, büyüten de hep o…
Benim gördüğüm “doğada” … daha yapılacak, söylenecek çok şey var; içimden geçenler daha da çok… ama vakti gelmedi henüz.
Güzeli, iyiyi ve mutluluğu çoğaltabilmemiz umuduyla…
EZGİ GÖKÇE