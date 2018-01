EZGİ GÖKÇE – SERAMİK SERGİSİ

Sanatçı Ezgi Gökçe’nin Seramik Sergisi 12-31 Ocak tarihleri arasında Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Katiller, tacizciler, yanlışlıkla hayatını kaybedenler, birbirine düşman olan kardeşler, savaş, petrol, altın, PARA…

Üzerimize üzerimize gelen beton yığını binalar; şehirlerde yeşile, parka hasret insanlar, hayvanlar…

Denizlerde poşetlere dolanmış; yaşam savaşı veren canlılar… İşte bütün bu olanlar beni hep rahatsız eden, her zaman kendimce çözüm bulmaya çalıştığım ve her fırsatta değinmeye çalıştığım konularken; her şey aniden oldu… çiçek diktim tuttu, büyümeye başladı, yavruları oldu, çoğaldılar…

O zaman anladım ki; kötüye vurgu daha çok can acıtacak. İyiyi, güzeli tut çevir ve herkes bir yerinden yakalasın, görsün… mutluluk, huzur, sevgi, büyüyen güzellikler hep “doğada”

İyiyi, güzeli koruyan, çoğaltan insanoğlu; pisliği, kötülüğü yayan, büyüten de hep o…

Benim gördüğüm “doğada” … daha yapılacak, söylenecek çok şey var; içimden geçenler daha da çok… ama vakti gelmedi henüz.

Güzeli, iyiyi ve mutluluğu çoğaltabilmemiz umuduyla…

EZGİ GÖKÇE