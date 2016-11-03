EİB’den Ekim ayında 960 milyon dolarlık ihracat

EİB ihracatı Eylül ayında fren yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekim ayında 960 milyon 532 bin 51 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB, 2015 yılı Ekim ayında ise 989 milyon 67 bin 16 dolar ihracata imza atmıştı. EİB’nin ihracatı 2015 yılı Ekim ayına göre yüzde 2.8 düşüş gösterdi. Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 4.6’’lık azalışla 11 milyar 726 milyon 679 bin dolar oldu.

EİB’nin 2016 yılı Ekim ayında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri ihracatının payı yüzde 1’lik azalışla 474 milyon 423 bin dolar olurken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 4’lük gerilemeyle 407 milyon 339 bin dolara indi. Madencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 3 artarak 78 milyon 768 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ocak – Ekim dönemindeki ihracatı yüzde 5’lik artışla 9 milyar 75 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık dönemdeki ihracatı ise yüzde 2’lik gelişimle 10 milyar 849 milyon dolara ulaştı ve 11 milyar dolara yaklaştı.

Ekim ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 7 tanesi 2015 yılı Ekim ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 5 birlik 2015 yılı performansının gerisinde kaldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 36’lık ihracat artışıyla ihracatını en fazla arttıran birlik oldu.

Kuru meyve ihracatı zirveye çıktı

Kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzüm ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte ihracatı yükselişe geçen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 110 milyon 356 bin dolarlık ihracat tutarıyla en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; 96 milyon 233 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvenin ortağı oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2015 yılı Ekim ayına göre ihracatını yüzde 3 arttırarak 78 milyon 768 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı ve üçüncü sırada yer aldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 74 milyon 752 bin dolarlık ihracat rakamıyla dördüncü oldu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı Ekim ayında 73 milyon 638 bin dolar olurken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 70 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Rusya’ya ihracatın start almasıyla birlikte Ege Bölgesi’nden yaş meyve sebze ihracatının önümüzdeki aylarda daha parlak bir tablo ortaya koyması bekleniyor.

Ekim ayında ihracatı yüzde 8 artan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 67 milyon 770 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği uzun bir aranın ardından ihracatta eksiyi gördü ve yüzde 6’lık gerilemeyle 45 milyon 845 bin dolarda kaldı.

İhracatta başarılı bir yıl geçiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ekim ayında yüzde 4’lük ihracat artışıyla 25 milyon 361 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 11’lik ihracat düşüşüyle 17 milyon 819 bin dolar ihracat yaptı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ağustos ve Eylül aylarındaki ihracat artışını Ekim ayına da taşıdı. Yüzde 36’lık ihracat artışıyla ihracatını en fazla geliştiren birlik olurken, ülkemize kazandırdığı ihracat 10 milyon 636 bin dolara yükseldi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 3’lük performans artışıyla 8 milyon 922 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

EİB ihracatı 11 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı genelinde olduğun gibi Ekim ayındaki performansının da Türkiye ortalamasına göre daha iyi olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ticaretin 2016 yılının ilk sekiz aylık diliminde yüzde 4.4 gerilediği bir süreçte, Türkiye ve Ege Bölgesi’nin de bu gerilemeden etkilendiğini kaydetti.

Türkiye’nin son açıklanan verilere göre dünya ticaretinden aldığı payı yüzde 0,89’a çıkardığına işaret eden Ünlütürk, “2023 yılı için ortaya koyduğumuz dünya ticaretinden yüzde 1.5 paya emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa Birliği’nin ithalatından aldığımız pay yüzde 1.27’ye ulaştı. Diğer pazarlarda yürüttüğümüz tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla dünya ticaretinden yüzde 1.5 paya ulaşacağız” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde tarım ürünleri ihracatının oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret eden Ünlütürk, sözlerini şöyle tamamladı; “Birçok tarım ürünümüzde ihracat sezonu başladı. Rusya ile yaşanan krizi aştık ve gıda ürünlerimiz Rusya’ya gitmeye başladı. Kasım ve Aralık aylarında Rusya’nın devreye girmesiyle birlikte ihracatta daha başarılı bir tablonun ortaya çıkacağına inanıyoruz.”