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EĞLENCE İÇİN GERİ SAYIM

By on Kasım 16, 2016
mavisehir-dergisi-ilgaz-bulut-gabbana
İzmirlilerin sevrek takip ettiği Ilgaz Bulut, yine herkesi coşturmak için gün sayıyor.
25 Kasım Cuma gecesi GABBANA 080’de İzmir eğlenceye doyacak.
Umut Özgürengin ve Meriç Ayvaz’ın düzenleyeceği gecede DJ&Prodüktör Ilgaz Bulut sahne alacak.
Unutulmaz sahne ve dans şovlarının yapılacağı muhteşem gece için yerinizi ayırtın.
İletişim: 0553 627 1152
Cumhuriyet Bulvarı No:73 Alsancak
Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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