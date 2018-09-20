Ege Bölgesi’nin en büyük Personal Training Salonu; PT STUDIO ONE

PT STUDIO ONE

Vücut geliştirmede 5 Kez Türkiye, 1 kez Overall Champion ve 43 kez Ulusal ve Uluslararası Taekwondo Şampiyonu Ufuk Doğan, 10 senedir Profesyonel Antrenör Cenk Uyanık, Milli Güreşçi Cangül Karakuş, Zumba Eğitmeni İnnara Tulunay, Pilates Eğitmeni Hazal Arı ve Pilates Eğitmeni Nursel İlhan PT STUDIO ONE’ın 350 m2’lik alanıyla Özel Antrenör isteyenlere Çiğli Park Yaşam Ataşehir’de hizmet vermektedirler.

Amacınız gerçekten kendinize iyi bakıp, spor yaparak zinde kalmak, vücudunuzu ve kas yapınızı arzuladığınız şekle getirmekse; bir plan ve disiplin çerçevesinde uygun ve doğru antrenmanları yaptıracak, sizi motive edip sonuca ulaştıracak Özel Antrenöre ihtiyacınız olacaktır…

Personal Training size ne katar?

Öncelikle zamandan kazanırsınız.

Bilindik spor salonlarında spor yapanların ilk motivasyonunu bozan şey; aletler için sıra beklemesidir. İkincisi; herkesle ilgilenmesi gereken spor hocasını sürekli müsait bulamayınca kendi antrenmanı için müsait zamanı beklemesidir…

İyi bir Personal Trainer ile daha verimli çalışır, amacınıza daha erken ulaşırsınız. Kendi istediğiniz zamanlara göre antrenmanınıza zaman ayırma imkanınız olur.

Doğru antrenman, doğru sonuç

Genelde spor yapmak isteyenlere klişeleşmiş antrenman programları hazırlanır. Antrenman esnasında ve süreç içinde bu programların kontrolu uzmanlar tarafından yoğunluk nedeniyle pek yapılamaz.

İyi bir Personal Trainer sizin programınızı çok iyi takip ettiği gibi, beslenmenizden vücut gelişiminize kadar sizi yönlendirir. Gelişiminize göre size özel programlar ve antrenmanlar hazırlar.

Kişiye özel Beslenme Programlarıve Vücut Analizleri

PT STUDIO ONE’da tüm odak sizin üzerinizdedir… Sizin kas yapınız, bünyeniz ve istekleriniz göz önünde tutularak size tamamen yaratıcı bir spor serüveni kurgulanır.

Beslenmenizden kas lifi tipinize kadar analizlerle size doğru bir plan çizilir.

Kendini tekrarlamayan, hedefe ulaşan süreçte vücudunuzun ihtiyaçlarına anında çözümler üreten özel antrenörlerle de sağlıklı ve bilinçli bir sporcu olursunuz.

PT STUDIO ONE’ın Çiğli Park Yaşam Ataşehir’deki 350 m2’lik Personal Training Salonunda son model aletlerle, nezih bir ortamda Türkiye’nin tanınmış antrenörleri ile spor yapmanın ayrıcalığını yaşayın. Aynı anda 10 hocanın ders verebileceği bir kapasitede özel antrenörünüzle çalışın.

Adres: Yeni Mahalle Mh.

Eski Havaalanı Cd. No:108

Park Yaşam Ataşehir – İzmir

Tel: 0(532) 635 06 22

Instagram: pt_studio_one