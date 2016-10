Dünyanın en iyi et ve ateş ustalarından Andre Lima de Luca 10 Aralık’ta Gastromasa’ya geliyor

Amerikan Barbekü kültürünün Brezilya’daki önemli temsilcisi Andre Lima de Luca, Et ve steakhouse denilince akla ilk gelen isimlerden biri. Sao Paolo’da açtığı restoranı, Jamie Oliver ile internet için hazırladığı videoları ve yazdığı kitapla isminden söz ettiren Andre Lima de Luca, 10 Aralık’ta Gastromasa’ya konuk oluyor.

Türkiye’nin gastronomi kültürünü tanıtarak dünya ile köprüler kuran 2. Uluslararası Gastromasa Konferansı ünlü şefleri, yerli-yabancı sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve firmaları 10 Aralık 2016’da İstanbul’da buluşturuyor. Gastromasa bu yıl “Hikâye” teması ile gerçekleştiriliyor.

Brezilya halkının et konusundaki tutkusunu bambaşka perspektifle yeniden yorumlayan şef Andre Lima de Luca yalnızca fraldinha, picanha veya sosis gibi Brezilya steakhouse kültürünün önemli ürünlerini değil aynı zamanda Amerikan barbekü kültürünün de önemli örneklerini sunuyor.

Eşinin hastalığı hayatını değiştirdi

Aşçılık kariyerine 4 yaşında ailesine yardım ederek başlayan Luca, 35 yaşına kadar finans sektöründe yer almıştı. Arkadaşları ve yakın çevresi tarafından restoran açması için teşvik edilen Luca’nın hayatı, karısının kanser olması ile değişiyor. 3 ay boyunca eşine refakat eden Luca, bu süreçte oturup düşünmek için bolca zamanı olduğunu ve hayatta gerçekten neyi istediğini, nereye doğru yol aldığını sorguladığını söylüyor.

Restoran açmadan 900 kilo et ile deneme yapmış

Luca şeflik kariyerinin başlamasını “Ete tutku duyuyordum ve Brezilya’nın ilk gerçek Amerikan tarzı steakhouse’unu açmaya karar verdim” diye açıklıyor.

Amerikan barbeküsüne tam anlamıyla büyük bir tutku besleyen Luca: “Amerikan barbeküsünde etlerin pişirilme biçiminden baharatlanmasına kadar her şeye bayılıyorum! Texas’tan Austin’e kadar pek çok farklı yeri dolaştım. Restoranı açmadan önce tam 900 kilo ette deneme yaptık” diyor.

Hazırladığı kitaplar ve videolar ile eti anlatıyor

Şef Andre Lima de Luca, restoranını kapatsa da ALL by Andre Lima de Luca markası adı altında önemli projelere imza atıyor. Et pişirme üzerine önemli bilgiler paylaştığı ALL Fire adında bir kitabı da bulunuyor. Kitabında et üzerine önemli tüyolar vermeye devam eden Luca; yavaş ve sabırlı pişirmenin etin olmazsa olmazı olduğunun altını çiziyor. Jamie Oliver’la yaptığı ortak videolar ve Oliver için hazırladığı özel et reçeteleriyle tanınan Luca, en lezzetli et sırlarını vermek için

10 Aralık’ta Gastromasa’ya konuk oluyor. 10 Aralık’ta CVK Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek etkinlik, sektörün nabzını tutmanın yanı sıra farkındalık yaratmayı da hedefliyor. 2. Uluslararası Gastromasa Konferansı’nın biletlerine Biletix’ten bulabilir.