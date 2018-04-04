DÜNYA SANAT GÜNÜ’NE ÖZEL SERGİ

2011 yılında Meksika’nın Guadalajara kentinde yapılan UNESCO A.I.A.P/17. Dünya Sanat Dernekleri Genel Kurulu’nda Türkiye’yi temsil eden UPSD (Uluslararsı Plastik Sanatlar Derneği)’nin önerisiyle, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, ‘‘Dünya Sanat Günü’’ olarak ilan edilmiş ve ilk olarak 2012 yılında ülkemizde de kutlanmaya başlanmıştır.

Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği olarak, Dünya Sanat Günü dolayısıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 06-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Serdar Yörük küratörlüğünde, 107 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek resim, heykel, fotoğraf, seramik, tekstil, enstalasyon, video vb. 150’den fazla eserden oluşan seçkimizi sanat severlerle paylaşmaktan gurur duyarız.

Bu yıl sergimizde İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Uşak, Muğla, Mersin, Sakarya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Ordu, Hakkari, Bolu gibi illerimizde üretim yapan, ayrıca Japonya, Rusya, Azerbaycan, Mısır, Kosta Rika, İrlanda, Litvanya, Belçika, Almanya, ve İranlı usta, akademisyen ve genç sanatçıların eserlerine yer verilecektir. Sanatın farklı disiplinlerinden üretim yapan, alanlarında yetkin sanatçıların oluşturduğu disiplinlerarası karma sergimize tüm sanat severleri bekliyoruz.

Saygılarımla.

Sergi küratörü Serdar YÖRÜK