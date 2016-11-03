Dağ 2 gala gösteriminde tam not aldı

Dağ 2’nin galası yoğun katılımla gerçekleşti

Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği ve başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe’nin üstlendiği Dağ 2’nin galası gerçekleştirildi. Galaya film ekibinin yanı sıra Cüneyt Arkın, Nevra Serezli, Mehmet Aslan, Aclan – Selda Acar, Mert Gocay, Sarp Levendoğlu ve Pamela’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Film gösteriminin öncesinde kısa bir konuşma yapan Alper Çağlar “Bu filmle ilgili söylenecek her şey, filmin öyküsünün içinde. Askerliğin doğası, kardeşlik ve bu zor hayatın bedellerini gerçekçi bir şekilde size yansıtmaya çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm fedakar askerlerine, çilekeş ekibime ve destek veren tüm Dağ serisi hayranlarına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bağımsız bir hikaye anlatılıyor

Devam filmi olmakla birlikte izleyicilerine bağımsız bir hikayeyi konu eden Dağ 2’de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin, “Fırtına Getiren”in öyküsü anlatılıyor. İki can dostu Oğuz ve Bekir’in ilk saha görevine gittikleri Irak’ta 7 bordo bereli ölümle dans ediyor.

Dağ 2, 4 Kasım’da vizyona giriyor.