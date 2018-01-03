Çocuklar İçin Uluslararası Eğitim

Çocuğunuzun anadili seviyesinde yabancı dil öğrenmesini ister misiniz?

Dünyada 6 kıtada faaliyet gösteren IPC; erken çocukluk eğitiminin temel değerlerini ve öğretilerini uygulayan bir programdır.

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (0-6 yaş) standartlarını düzenlemek ve güçlendirmek amacıyla kurulan IPC; özgün ürünler, aktif öğrenmeyi hızlandıran hizmetler seti ve çoklu zeka kuramı ile tüm zeka türleri için bireyselleştirilmiş ve etkili öğretim metodları sunmaktadır…

Tüm dünya tarafından tanınan uluslararası akredite, çocukların 6 gelişimsel alanını hedefleyen ve yabancı dili, çocukların anadili seviyesinde öğretmeyi hedefleyen erken çocukluk eğitimi (0-6 yaş) programı ile tanışmaya ne dersiniz?



Düş Mucitleri Bilim Anaokulu

Aydınlıkevler Mah.6782 Sok. No:46 Evka2 Çiğli

0544 370 35 15 – 0232 370 35 15