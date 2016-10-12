Çiğli Kipa AVM yenilendi!

İzmir’in ilk alışveriş merkezi Çiğli Kipa AVM, 13 Ekim’de yeni yüzüyle ‘Merhaba’ diyor.

Kapılarını 1999 yılında açan İzmir’in ilk AVM’si Çiğli Kipa büyüyor.

Çiğli Kipa AVM’nin 13 Ekim’de açılacak yeni bölümüne 11 yeni marka geliyor.

İzmir’in ilk AVM’si Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi, 13 Ekim’de 5 bin 500 m²’lik yeni bölümü ve 11 yeni markayla kapılarını açıyor. Yenilenen Çiğli Kipa AVM’de mevcut 85 adet markaya Koton, DeFacto, Mavi Jeans, Colin’s, Freeway, Soobe, Atasun, Lescon, Bolulu Hasan Usta, Euromoda ve Gratis gibi 11 yeni marka daha eklenecek.

13 Ekim’deki açılış günü etkinlikleri saat 14.30’daki Açılış Korteji ile başlayacak. Saat 18.00’de Grup Yankı Konseri’nin yanı sıra gün boyunca Çiğli AVM’nin her köşesinde çocuk köşesi, presstragram, canlı heykel ve müzik dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çiğli Kipa AVM’nin yenilenmiş yüzüyle açılması iki hafta sürecek birbirinden eğlenceli etkinlikler ile kutlanacak. Çocuklar için de her gün ödüllü etkinlikler olacak.