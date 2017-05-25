ÇEŞME MARİNA 8. KEZ “SEZONA MERHABA” DEDİ

Çeşme Marina’da düzenlenen “Sezona Merhaba” partisine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme Malmüdürü Salim Cebeci, İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Açık Deniz Yat Komodoru Oğuz Akif Sezer, şarkıcı Pınar Aylin ve çok sayıda davetli katıldı.

Çeşme’nin muhteşem manzarası ve Marina’nın büyülü atmosferinde gerçekleştirilen partide, Grup Son Dakika gece boyunca davetlilere neşeli dakikalar yaşattı. Şarkıcı Pınar Aylin’in grup solisti Selin Şengül’ün daveti üzerine sahneye çıkıp iki şarkı söylemesi davetlilere güzel bir sürpriz oldu.

Açılış konuşmasını yapan IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıktan sonra, davetlilere Çeşme Marina’da düzenlenen yat yarışları ve Ticari Alan içerisinde açılan yeni markalar hakkında bilgi verdi.

Can Akaltan tarafından sahneye davet edilen İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Türkiye’de 43 tane marina var. Marinaların hepsi çok değerli, fakat Çeşme Marina, çok özel bir yer. Bu güzel marinayı yaratan IC Holding ve Camper&Nicholsons ortaklığına, aynı zamanda sevgili Genel Müdür Can Akaltan’a ve tüm personele çok teşekkür ediyorum” diyerek görüşlerini ifade etti.

Yusuf Öztürk’ten sonra sahneye gelen Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede’de iyi bir yaz sezonu dileyerek, belediye olarak Çeşme’de önemli bir yeri olan Çeşme Marina’ya her zaman destek verdiklerini belirtti.

Son olarak davetlilere seslenen Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, “Çeşme Marina, dünya turizminde Çeşme’nin yeri olduğunun en güzel kanıtı. Yatlarıyla, limanlarıyla, balıkçısıyla Çeşme artık dünyanın gözbebeği. Yazın en güzel günlerinin Çeşme’de geçmesini diliyorum” diye konuştu.