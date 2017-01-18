ÇEŞME “ÇAM”LANIYOR

Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlarımıza ücretsiz çam fidanı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Daha yeşil bir Çeşme için mücadele eden Çeşme Belediyesi, ilçede belirli günlerde kurulan halk pazarlarında ücretsiz fıstık çamı fidanı dağıtımına başladı.

“Çeşme’nin daha fazla yeşil alana kavuşması için uygun yerlerin mutlaka ağaçlandırılması gerektiğini, mevcut yeşil alanların da korunması gerektiğine vurgu yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ilçede kurulan pazarlarda hemşehrilerine toplam 1000 adet çam fidanı dağıtacaklarını söyledi.