Bostanlı pazar yeri ücretsiz otopark oldu

Bostanlı ve çevresindeki otopark sorununa çözüm getirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Pazar Yeri’ni park alanı olarak kullanıma açtı. 700 araç kapasiteli alanda, haftanın 5 günü ‘ücretsiz otopark’ hizmeti verilmeye başlandı. Başkan Akpınar, “Pazar yerimizi boş günlerinde park alanı olarak değerlendirerek bölgeye nefes aldıracağız. Ücretsiz otoparkımızın kapıları herkese açık” dedi.

İzmir’in en büyük pazar alanlarından biri olan Bostanlı Pazar Yeri (BOSPA), artık Bostanlı bölgesinin otopark ihtiyacına da ilaç olacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle BOSPA, çarşamba ve perşembe günleri dışında otopark olarak hizmete açıldı. Uygulama öncesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar düzenlendi, uyarıcı levhalar konuldu, güvenlik kameraları yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, 700 araçlık otopark faaliyete geçirildi. Ücretsiz uygulama büyük beğeni kazandı.