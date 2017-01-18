“AY, CARMELA” 25 OCAK’ TA İZMİR SANAT’TA

ÜNLÜ İSPANYOL YAZAR JOSE SANCHIS SİNİSTERA’NIN YAZDIĞI VE TİYATRO OYUNU İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATIYOR

Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu ile Tiyatro Viya’nın ortak oyunu olan “Ay, Carmela” 25 Ocak 2017 Çarşamba akşamı saat 20:30’da Kültürpark İzmir Sanat’ta tiyatro severlerle buluşuyor. İki tiyatronun ortak çalışması olarak İzmir’de ilk kez sahneye konulacak “Ay, Carmela” oyununda, Carmela rolünü Yasemin Şimşek Tüzün, Paolino’yu Yılmaz Tüzün oynuyor. Günay Toprak’ın yönetmenliğini yaptığı eserin müzikleri ise ulusal düzeyde pek çok çalışmaya attığı imza ile tanınan besteci Cem İdiz’e ait.

Ünlü İspanyol yazar Jose Sanchis Sinistera’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un Türkçeye çevirdiği oyun; İspanya iç savaşında yaşanmış olayları anlatıyor. Oyunda Cumhuriyetçi sivil direnişe karşı, Hitler ve Mussolini destekli Faşist Franco’nun askeri birliklerinin, İspanya’nın Belçite kentinin işgalini kutlamak için ertesi gün kurşuna dizip öldürecekleri ‘Cumhuriyetçi’ tutsakları da aşağılayan bir kutlama gecesinde yaşananlar anlatılıyor.

“Ay, Carmela” 1990 yılında İspanya-İtalya ortak yapımı olarak beyaz perde de yer almış, Avrupa’da dikkat çeken bir gişe başarısı yakalamıştı.

Oyunun biletleri, Biletix, İzmir Sanat gişesi ve Yakın Kitabevi’nden temin edilebiliyor.