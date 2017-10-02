5 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ KURS

Karşıyakalılara yeni hobi alanları açmak ve meslek edindirmek için ücretsiz kurslar düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, yeni döneme dopdolu bir programla girecek. 13 ayrı merkezdeki 138 kurstan yaklaşık 5 bin kişi faydalanacak.

Büyük ilgi gördü

Karşıyaka Belediyesi tarafından, 2017-2018 sezonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslar büyük ilgiyle karşılandı. Ahmet Piriştina, İsmail Cem ve Bülent Ecevit kültür merkezleri, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Çocuk Kulübü ile Alaybey, Bostanlı, İmbatlı, İnönü, Mustafa Kemal, Nergiz, Cumhuriyet ve Yalı mahalle merkezlerinde verilecek toplam 138 kursa, yaklaşık 5 bin Karşıyakalı kayıt yaptırdı.

8 Ay sürecek

Hobi, spor, eğitim ve meslek edindirme amaçlı kurslar arasında; Arjantin tango, İspanyolca, bilgisayarlı muhasebe, satranç, hareket atölyesi, çiçek yapımı, kumaş boyama, takı tasarımı, cilt bakımı, işaret dili, okuma-yazma, pilates, yoga ve aşçılık gibi çeşitli branşlar yer aldı. Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar önümüzdeki Ekim ayında başlayacak ve Mayıs 2018’e kadar devam edecek.

İnsan odaklı hizmet

Toplumun her kesimi için fırsat eşitliği yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her yıl olduğu gibi bu sezon da dopdolu bir programla kurslarımızı başlatıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden düzenlediğimiz kurslar sayesinde binlerce Karşıyakalı sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı bulacak. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, yurttaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.