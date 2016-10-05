“360 derece Emel’ce”nin Salı Gecesi konukları Ayşegül Aldinç ve Celil Nalçakan’dı…

Yayınlanmaya başladığı günden beri en çok izlenen programlar arasına giren Projes Film’in yapımcılığını üstlendiği “360 derece Emel’ce” programı, Emel Müftüoğlu’nun sunumu ile haftaiçi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri 360 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor…

04 Ekim Salı gecesi Ayşegül Aldinç ve Celil Nalçalan’ı ağırlayan Emel Müftüoğlu, yine dopdolu programıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Herkesin aşık olduğu kadın, sesi ve güzelliğiyle özel bir isim Ayşegül Aldinç…

“Emel ile en büyük zevkimiz Beşiktaş pazarına gitmekti…”

“Biz çocukluktan beri arkadaşız” dedikleri dostluklarını her fırsatta dile getiren Ayşegül Aldinç ve Emel Müftüoğlu, sık sık birlikte Beşiktaş pazarına gittiklerini ve pazarda kimse tanımasın diye birbirlerine farklı isimlerle seslendiklerini kahkahalar ile anlattılar.

Programında Ayşegül Aldinç ile çok kavga ettiklerini ama çok da çabuk barıştıklarını anlatan Emel Müftüoğlu, “Herkes Ayşegül’e bayılırdı” dedi.

Uzun süren ilişkileri olduğunu anlatan Ayşegül Aldinç; “Çok zengin hayat arkadaşları seçebilirdim, ama ben hiç istemedim.”dedi. O yıllarda kendisine tahakküm edilmesini hazmedemem diye düşündüğünü dilen getiren Aldinç; “Ben bir insanın mutlaka bir şeyine hayran olurum. Yaratıcı olsun, zeki olsun, “Bu nedir?” diye sormasın. Çok güzel müzikler seçsin. İyi bir müzik zevki olsun” dedi.

Babasının çok otoriter olması annesine sığnmasına neden olduğunu anlatan usta yorumcu, “Babam müzikten haz etmezdi. Sonradan anladı ve bana güvendi.” Dedi. Programda ayrıca küçük yaşlarda bir türlü kendisine şarkı söyletemediklerini de aktaran Aldinç, yıllarca faranjitten çok çektiğini ve sesini kullanmayı çok uzun zaman sonra öğrendiğini dile getirdi.

“360 Derece Emel’ce”ye ayrıca “Poyraz Karayel” dizisinin Zülfikar’ı, oyunculuğun hakkını veren özel bir oyuncu Celil Nalçakan da konuk oldu.

Programda oynadığı karakterin hayatını değiştirdiğini dile getiren oyuncu, dizinin içine dahil olan herkesin hayatı değiştiğinin altını çizdi.. Celil Nalçakan programda, “Poyraz Karayel”de üstlendiği sıra dışı rolün bu kadar sevilme nedenini ve rol arkadaşı Hare Sürel’le yakaladıkları uyumu da anlattı.

Dizide Hare’ye “Sıpa Göz” diyorum.

Poyraz Karayel de sevgilisi rolunü oynayan Hare Sürel’in çok iyi arkadaşı olduğunu dile getiren Celil Nalçakan, Hare’nin gözlerinin çok büyük olmasından dolayı ona sıpa göz dediğini anlattı.

“Benim 15 sene yapamadığımı Zeki Alasya 15 dakikada yaptı…”

Ailesinden gizli gizli Türvak’ın açtığı sınavı kazanan Nalçakan, jüri de bulunan Zeki Alasya tarafından keşfedildiğini anlattı. Sınavda sadece boyunu ve kilosunu sorduğunu anlatan Nalçakan, “Demek ki, rahmetli Zeki Alasya bende bir ışık görmüş” dedi. Ailesinden gizli sınava girerek, kazandığını dile getiren oyuncu; “Benim 15 yılda yapamadığımı Zeki Hoca 15 dakikada yapıp, babamı ikna etti.”dedi. Programda başından geçen ilginç anıları keyifle aktaran oyuncu; “Okul bitince herkes beni kapış kapış kapacak sandım ama 4 yıl kimse beni aramadı” dedi. 4 yıl boyunca muhtelif işler yaptığını dile getiren oyuncu dövme yapmayı öğrendiğini açıkladı.

“Gül Oğuz ikinci annem. Televizyon Oyunculuğunu ondan öğrendim.”

Ümidi kestiği bir anda Harika Uygur’un arayıp; ”Mardine gider misin?” dediğini aktaran ve Gül Oğuz’un o dönem yönetmenliğini yaptığı Sıla dizisinde 4 bölüm oynamak için Mardin’e gittiğini anlatan yakışıklı oyuncu “ikinci annem” dediği Gül Oğuz’un sende bir şeyler var, 4 bölüm değil sen burada kal demesi üzerine orada kaldığını ve 2 sezon dizide rol aldığını anlattı. Televizyon oyunculuğunu Gül Oğuz’dan öğrendiğini dile getiren Celil Nalçakan, “Benimle Gül Oğuz çocuğu, öğrencisi gibi uğraştı” dedi. Nalçakan, bir anısını da seyirciler paylaştı. “Çok çalışmadığım bir sahnenin çekimleri sırasında Gül Oğuz, sahnenin ortasında çekimi durdurdu ve beni kenara çekti. Kalbime vura vura ben senin cebindeki oyunculuğu değil, kalbindeki oyunculuğu istiyorum. Çıkarmayacaksan defol git buradan dedi. O da benim hayatımdaki dersim oldu.” dedi.

“Zaman zaman Zülfikar gibi tepkimi gösteriyorum…”

“Hayatıma fazla insan girmedi. Giren insanların da üstüne başına kılığına kıyafetine hiç karışmadım diyen oyuncu, bunun çok büyük hakaret olduğunu düşündüğünü dile getirdi. “Benim maçoluğum böyle değil, benimkisi yaptığımız iş itibariyle çok kısıtlı zamanlara sahip oldukları için ayrı geçirdikleri zamanı kıskandığımdır. Benim yerime misal kuaförde vakit geçirmeyi planlıyorsa işte o zaman arıza çıkartırım.” Dedi.

“Hayvanlara karşı çok hassasım!

Programda doğaya, canlılara özellikle hayvanlara duyarlı olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, bir gün bir veterinerin camında gördüğü ilandan çok etkilendiğini anlattı. “Afişte bir kediye su veren bir elin olduğunu ve üstünde ise “Sen aşağıdakine merhamet etmezsen yukarıdaki de sana etmez yazıyordu. Ve ben çok etkilendim.” Dedi.

“Babam Hacca giderken bizi arkadaşlarına emanet etti…”

Emel Müftüoğlun’un, “Zülfikar ile sohbet etme imkanım olsaydı, ona yalnızlığımı anlatırdım” dediğini hatırlatması üzerine Nalçakan; “Neden bu kadar yalnızız?” diye sorardım ona diye cevap verdi. “Bende onun cevabı yok ama Zülfikar’da cevabı kesin vardır” diye espiri yapan oyuncu, kendini yalnız hissettiğini söyledi. Babasının 40 yıllık arkadaşları olduğunu ve sırtlarını birbirine rastlayacak şekilde güvendiklerini ve hatta geçen yıl Hacca giderken onlara çocuklarını emanet ettiğini anlattı. Şimdiler öyle bir durumun olmadığını dile getiren oyuncu yaşadıklarımızı hızlı tüketince bir başına kalıyorsun” dedi.

Her fırsatta yazmayı çok sevdiğini dile getiren Celil Nalçakan, Kafa Dergisinde yazmaya başladığını anlattı. Sıkı bir Neşet Ertaş hayranı olduğunu ve türkülerini içtenlikle söylediğini dile getiren oyuncu Emel Müftüoğlu ile birlikte programın sonunda Neşet Ertaş’dan “Neredesin Sen?” isimli türküyü seslendirdi.

360 DERECE EMEL’CE 04-07 EKİM HAFTASI KONUKLARI

5 EKİM ÇARŞAMBA CEYHUN/BEGÜM FERSOY – HÜSEYİN TURAN

Seksenler dizisinde başlayan aşklarını evlilikle sonuçlandıran güzel çift, başarılı oyuncular Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner Fersoy,

Türkülerin özel sesi, efendiliğiyle örnek bir sanatçı Hüseyin Turan en güzel türküleriyle

6 EKİM PERŞEMBE ÖZGÜN-ERKAN PETEKKAYA

İlk çıktığı günden bu yana pop müziğine farklı soluk getiren, sesi ve efendiliğiyle örnek bir isim Özgün en güzel şarkılarıyla,

Ekranların en çok sevdiği isim, duruşu, bakışı, karizması ve oyunculuğuyla aktör tanımlamasına en derinden uyan özel isim Erkan Petekkaya sohbetiyle

7 EKİM CUMA BEGÜM KÜTÜK-MEHMET ERDEM

Dillere destan güzelliği, gülen gözlerinin üstüne yer aldığı her projeyi eksiksiz, alnının akıyla tamamlayan, başarılı oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu,

Şarkılarını en içten samimi duygularla söyleyen, sesi, duruşu, havası kimselere benzemeyen Mehmet Erdem canlı performansıyla

360 Derece Emelce’de…