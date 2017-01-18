2017 Önlem Alınmazsa Zor Bir Yıl Olabilir

EGİAD’da yapılan, TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun konuk konuşmacı olduğu “2016 Yılı Ekonomik Değerlendirmesi ve 2017 Yılı Beklentileri” konulu toplantıda ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Ege Genç İşadamları Derneği EGİAD tarafından Dernek Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda işadamı katıldı. EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter’in açılış konuşmasını yaptığı, TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun konuk konuşmacı olduğu toplantıda geniş bir perspektiften ekonomik değerlendirme yapıldı. EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter konuşmasına 2016 yılını değerlendirerek başladı. Geçtiğimiz yılın, toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda zor bir yıl olduğunu belirten İlter, “Zorlu geçeceği belli olan 2016 yılı hem ekonomik hem de siyasi gelişmeler yönünden bizi zorladı. Dünya’daki gelişmelerin de etkisiyle ekonomik göstergelerde gözlemlenen olumsuz eğilimler yılın son çeyreğinde döviz cephesinde yaşanan kur artışlarıyla birlikte ciddi kaygıları ortaya çıkardı. Önce Brexit, daha sonra ABD seçimleri sonucu yaşanan Trump Şoku, Suriye ve Irak’ta devam eden iç savaş, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşanan terör saldırıları, içeride 15 Temmuz darbe girişimi, Güneydoğu’da terör örgütüne karşı yürütülen hendek savaşları, İstanbul, Kayseri, İzmir ve diğer illerimizde yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle 2016 yılını toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda son yılların en zoru olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır” dedi.

Ekonominin performansında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, “Yeterince yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının olmaması, yeni istihdam yaratma ve istihdama katılma oranlarının düşmesi önemli sorunlardır. Büyümenin iç tüketime dayalı yapısının devam etmesi de bir başka olumsuzluktur. Turizmdeki toparlanmanın zaman alacağı, çevremizdeki jeopolitik risklerin devam etmesi, Türkiye’nin bir referandum ve erken seçim yaşama olasılığı, ekonomideki kırılganlığın devam etmesi dikkate alındığında işimiz kolay değil. Bütün bunlara rağmen her koşul altında üretmeye, yatırıma, iç ve dış ticaretin geliştirilmesine devam etmek zorundayız. Yabancı yatırımları çekmeye devam edebilmemiz için demokrasi, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerinden ödün vermememiz gerekir” dedi.

TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ise, 2009’dan itibaren büyümenin ağırlıklı olarak kamu harcamaları ve tüketimi ile sağlandığını 3. çeyrekte kamu harcamalarının büyümeyi desteklemek amacıyla % 24 oranında arttırıldığını ifade etti. Büyümenin aksine 2016 üçüncü çeyreğinde %1.8 oranında bir küçülme yaşandığını ifade eden TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, Tüketici Güven Endeksinin Ekim – Kasım – Aralık olmak üzere son çeyrekte üst üste büyük düşüş kaydederek çok güçlü bir tablo sergilemediğini ifade etti. Döviz oranlarına ilişkin de bir değerlendirme yapan İmamoğlu, Kasım ayından bu yana artan döviz kurlarının enflasyonda baskıcı bir etkisi olduğuna dikkat çekti. İşsizlik oranlarının da % 11.7 ile son yılların en yüksek oranına ulaştığını vurgulayan Dr. Zümrüt İmamoğlu, “İşsizlik Eylül – Ekim – Kasım aylarında yüzde 11.7’ye kadar çıktı. 2012’den bu yana yüzde 3.7 puan artmış oldu. 2012’de yüzde 8 lerde olan bu oran sadece son sekiz ayda 1.8 arttı” dedi. 2017’den çok fazla bir büyüme beklenmediğini ifade eden İmamoğlu, bu oranın ancak yüzde 2.5’larda seyredebileceğini kaydetti. 2017’ye ilişkin, işsizliğin büyük oranda arttığı, yüzde 9’larda seyreden bir enflasyon beklendiğini, terör sebebiyle turizmin canlanmasının beklenmediği zor bir 2017 yaşanacağını söyledi. TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu 2017’ye ilişkin şu önerilerde de bulundu: “2017 yılında büyümeyi desteklemek için güvenlik sorununun çözüme kavuşturulması, belirsizliklerin azalması ve finansal risklerin iyi yönetilmesi gerekmekte.”