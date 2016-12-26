Ekim Geçidi sergilerini daha önce duydunuz mu? Bu sergiler İstanbul Modern öncülüğünde 2002 yılından beri ülkemizin değişik illerinde yapılan güzel bir sanat olayı. İzmir Mavişehir’de İZKA Sanat’ta 29 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında sergileniyor.

Ekim Geçidi projesinin fikir sahibi ressam Gülsün Erbil. Ekim Geçidi sergisi, Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyete ve O’na saygı duruşu olarak, Cumhuriyet bayramlarında yurtdışı için düşündüğü bir projeymiş. Maalesef bir kere yurtdışında gerçekleştirebilmiş. Benim de seramik eserimle katıldığım 15. Ekim Geçidi Sergisi, 170 sanatçının 170 resim ve seramik eserleriyle gerçekleşti. Sanata ve sanatçıya verdiği önemle, bilinen İzka inşaat ve Teos Lions sponsorluğunda yapılan 15. Ekim Geçidi İzmir Sergisi organizatörlüğünü daha öncekiler gibi DAU öğretim görevlisi Ressam Fahri Seve yaptı. Bu Ekim Geçidi de sanata gönül veren, sanatı her ortamda takip eden sanatseverlere, en önemlisi de gençlere daha çok sanat aşkını aşılamak, sanatı yaygınlaştırmak adına yapılan en güzel aktivitelerden biri.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir”.

“Ekim Geçidi” sergileri de sanat şölenine dönüşüyor, çok sayıda ilimizi gezerek sanatçıların yaratıcı yapıtları, kataloglarla bizden sonraki kuşaklar için de kalıcı bir şeyler yapmak anlamında önemli bir rol oynuyor. Bu sergide emeği geçenlere candan teşekkürler. 16. Ekim Geçidi Sergisi’nde de görüşmek üzere…