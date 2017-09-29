YAZ TATİLİ SONRASI BAKIM

Denizden ve güneşten kuruyan cildinizi banyoda sabun kullanarak daha da kurutmayın. Sabun yerine nemlendirici içeren vücut şampunlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca günde en az bir defa vücut tipinize uygun bir nemlendirici kremi mutlaka kullanın. Cildiniz çok kuruysa bebe yağlarından yararlanabilirsiniz.

Saçlarımız da en az cildimiz kadar yaşantımızdan etkileniyor. Banyo öncesi saçlarınıza zeytinyağı sürüp yarım saat bekledikten sonra, az şampuan ve bol su ile arındırabilirsiniz.

Cildinizi tazelemenin en pratik yöntemlerinden biri de peeling. Evde kendiniz peeling hazırlayabilirsiniz. Bir adet limon suyunu sıkın, ılık su ve bir yemek kaşığı esmer şekerle karıştırın. Tüm yüzünüze nazikçe uygulayın ve suyla durulayın.

Fazla güneşe maruz kalan dudaklarınız renk değiştirebilir. Bu yüzden güzel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Bir miktar bal ve şekeri karıştırarak 5-10 dakika kadar dudaklarınıza sürüp bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Ayrıca beslenmenize özen göstermeniz, uykunuzu yeterince almanız ve bol bol su içmeniz cildinize yapacağınız en büyük iyiliklerin başında geliyor.