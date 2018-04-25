YAZ DEMEK, BRONZLUK DEMEK !

Yanık ten sağlıklı gösterir, giydiklerinizin çok daha fazla yakışmasına yardımcı olur. Yoğun iş hayatından güneşlenmeye vakit bulamıyorsanız birkaç dokunuşla bronz bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Bronz makyaj uygulamasını sadece yüzünüze değil vücudunuza da uygulayabilirsiniz. Özellikle bacaklarınıza uygulayacağınız bronz makyaj çok güzel bir görüntü elde etmenizi sağlar.

Her makyaj uygulamasından önce yapılması gerektiği gibi bronz makyajda da önce cildi iyice temizlemek gerekiyor. Bronzlaştırıcı ürün satın alırken sıvı olanları tercih etmenizi tavsiye ederiz. Bir sünger yardımı ile sıvı bronzlaştırıcıyı eşit miktarda cildinize uygulayın. Gözleriniz için, içinde altın pırıltılar bulunduran farları tercih edin. Burnunuzun üzerine fazlaya kaçmamak şartı ile yine altın tonlarında parlak bir bronzlaştırıcı uygulayın. Sedefli pembemsi beyaz renkte olan aydınlatıcınızı elmacık kemiklerinizin üzerine, kaş altına ve üstüne kullanın. Hem doğal hem de güzel bir makyaj olsun istiyorsanız dudaklarınıza da toprak tonlarında ya da dudak renginde bir ruj uygulayın. Islak ve doğal bir görünüm için rujunuzun üzerine parlatıcı sürerek ışıldamasını da sağlayabilirsiniz.

Not: Yazın öğlen saatlerinde günde 15 dakika güneşlenmek sağlık için oldukça faydalıdır. Tabii güneşe alerjiniz yoksa 🙂