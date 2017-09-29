TÜRKİYE’NİN HUZUR ADRESLERİ

1- UZUNGÖL

Uzungöl Trabzon’a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta bulunan doğal güzelliği ile huzur veren bir belde. Türkiye’nin yağmur ormanlarının bulunduğu Soğanlı ve Kaçkar Sıradağları’nın birleşim yerinde bulunmaktadır. Yeşilin her tonuna doyacağınız, içinize bol bol oksijen çekebileceğiniz Uzungöl’ü hala doğal güzelliklerini korurken gidip görmelisiniz.

2- YEDİ RENKLİ GÖL EĞRİDİR

Isparta’nın merkezinde yer alan Eğridir Göyü, değişik zamanlarda farklı renklere büründüğü için Yedi renkli göl olarak anılıyor. Türkiye’nin en büyük 4. gölü olan Eğridir Gölü, Sultan ve Karakuş Dağları’nın arasında bulunuyor.

3- AMASRA

Karadeniz’in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Eşsiz koyları, el değmemiş plajları, yemyeşil ormanları ve kültürel alanları ile tatil için seçilmesi gereken yerlerden biri.

4- KÖYCEĞİZ

Marmaris’in 55 km. kuzeyinde yer alan Köyceğiz, sahil kesiminde bulunmuyor ama Köyceğiz Gölü ile eşsiz güzellikler sunuyor. Gölün üzerinde Hapishane Adası isimli ufak bir ada mevcut. Tarihe ve doğaya doymak istiyorsanız Köyceğiz doğru adres olacaktır.

5- DATÇA PALAMUTBÜKÜ

Datça Palamutbükü Datça merkeze 25 km mesafede , Datça Yarımadasının Akdenize bakan kısmında yer alıyor. Maviyle yeşilin muhteşem uyumunu doyasıya izleyebileceğiniz bir yer. Pek çok antik güzelliklere yakın olan Palamutbükü’nde şehir gürültüsünden uzak bir tatil yapabilirsiniz.