SIRA DIŞI ÇALIŞMA ALANI

Çocukluk hayallerini gerçekleştiren tasarımcı Fernando Abellanas, İspanya’da yoğun bir trafiğe sahip olan viyadüğün altına saklı bir stüdyo kurdu. Görenleri hayrete düşüren tasarım aynı zamanda hayranlık uyandırıyor. Mikro konut denemesi olan bu proje köprüye asılı duruyor ve ray sistemi ile hareket edebiliyor.
Denizden ve güneşten kuruyan cildinizi banyoda sabun kullanarak daha da kurutmayın. Sabun yerine nemlendirici içeren vücut şampunlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca günde en az bir defa vücut tipinize uygun bir...
Hera Atelier Stone yaklaşık 15 senedir İstanbul’da ve daha sonra Alaçatı’da açtığı mağazası ile hizmet veriyor. Atölye özelliği olan firma, takı ve tasarımda uzmanlaşmış tasarımcı kadrosu ile değerli taşların...
Düğün sezonunun başlamasıyla beraber, düğün sahiplerinin ve davetli hanımların “Ne giyeceğim?” sorusunun cevabı bu sezon da Boutique Brawo’da… Paris, Milano, Beyrut, New York ve İstanbul’dan modaya yön veren firmaların...
Boutique Brawo tam 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden yolunda devam etmenin haklı gururunu yaşıyor. 1977 yılında Karşıyaka Çarşı’da ilk mağazasını açan Boutique Brawo, geçtiğimiz günlerde EgePark AVM’de açtığı ikinci...
Bostanlı’da kapılarını açan Capella Perde daha içeri girdiğiniz andan itibaren ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 1970 yılından beri bu sektörün içinde olan işletme sahipleri yeni markalarının heyecanını...
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