SIRA DIŞI ÇALIŞMA ALANI

YAZ TATİLİ SONRASI BAKIM

Denizden ve güneşten kuruyan cildinizi banyoda sabun kullanarak daha da kurutmayın. Sabun yerine nemlendirici içeren vücut şampunlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca günde en az bir defa vücut tipinize uygun bir...