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SIRA DIŞI ÇALIŞMA ALANI

By on Eylül 29, 2017

Çocukluk hayallerini gerçekleştiren tasarımcı Fernando Abellanas, İspanya’da yoğun bir trafiğe sahip olan viyadüğün altına saklı bir stüdyo kurdu. Görenleri hayrete düşüren tasarım aynı zamanda hayranlık uyandırıyor. Mikro konut denemesi olan bu proje köprüye asılı duruyor ve ray sistemi ile hareket edebiliyor.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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