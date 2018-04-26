5 ADIMDA PLAJLARA HAZIRLIK

Hayata daha olumlu bakabilmek, kışın geçen yoğun iş temposunu kolaylıkla göğüsleyebilmek için yaz tatilleri son derece önemli. Güneşin ısısını içimizde hissetmek, mavinin tonlarıyla huzur bulmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek kendimize vereceğimiz en iyi armağanlardan biri. Yazın olmazsa olmazları da bikini ve mayolar. Kendinizi onların içinde daha iyi hissedebilmeniz için birkaç önerimiz var…

1- ANTRENMAN

Üzgünüz ama bundan kaçış yok! Birçok kişi egzersiz hareketleri uygulamaya üşense de düzgün bir fiziğe sahip olmanın en önemli adımı düzenli spor yapmak. Günde 15 dakikanızı ayırsanız bile faydasını mutlaka görürsünüz. Ayrıca spor yapmak, stres seviyenizi azaltması bakımından da önemlidir. Stresiniz azaldığında kendinizi sürekli yemek yerken bulma ihtimaliniz de daha düşük olur.

2- SU İÇİN

Bol bol su için! İnsan vücudu, su ve mineraller ile çalışan bir makinedir. Neredeyse bütün aktivite ve iyileşme süreci suyla olur. İnsan vücudunun %70’i sudan oluşur. Eğer yeteri kadar su içmezsek eklemlerimizde ağrılar başlar ve kırışıklıklarımız yüzünden olduğumuzdan daha yaşlı görünürüz! Her öğünden önce bir bardak su içmek masadan daha az kalori alarak kalkmanıza yardımcı olur. Midenizi dolduran su yemekten sonra daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve diğer öğüne kadar iştahınızı azaltır.

3- UYKUNUZU ALIN

Yapılan araştırmalara göre az uyku uyumak, kilo almamızı sağlayan kortizol hormonu salgılamamıza sebep oluyormuş. Bu yüzden günde 8 saat, sessiz ve karanlık bir ortamda uykunuzu almalısınız.

4- CİLDİNİZİ FIRÇALAYIN

Daha parlak ve selülitsiz bir cilt için kan akışını hızlandırmanız gerektiğini unutmayın ve her gün cildinize sert kıllı bir fırça ile masaj yapın.

5- VÜCUT MASAJI

Vücut masajları, kış ve bahar yorgunluğunu atmanız için birebirdir. Kendinize güvenilir bir masaj salonu bulup, düzenli olarak masaj yaptırabilirsiniz. Önemli olan, masaj ile tüm vücudunuzda mevsim geçisinden kaynaklanan yorgunluğun kan dolaşımı ile aşılmasıdır.