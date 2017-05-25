MAKROYAPI’DAN FOÇA’DA MUHTEŞEM PROJE

Foça Terrace, size sahip olmak istediğiniz metrekareyi belirleyebilme imkanı sunan özel bir proje…

Yıllardır birçok başarılı projeye imza atan Makroyapı, son zamanlarda yeni projesi Foça Terrace ile adından sıkça söz ettiriyor. Makroyapı İnşaat bünyesinde kurulan, Makroyapı Tasarım İç Mimarlığın başarılı sahibi Hülya Çetinok ile yaptığımız keyifli söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Hülya Hanım MakroYapı’yı ve sizi yakından tanımak istiyoruz. Bize yaptıklarınızdan bahseder misiniz?

Tasarımın girdiği her alanda uğraşmaktan büyük keyif alıyorum.” Her yeni proje yeni bir tasarım yeni bir heyecan demektir.” İç ve dış mekan tasarımı, dekorasyon ve inşaat konularında hizmet vermekteyiz. Keyifli zamanlar için keyifli mekanlar tasarlayıp, bizzat kendi ekiplerimizle uygulamasını da yapıyoruz.

MakroYapı’nın hizmet verdiği diğer alanlardan bahseder misiniz?

İnşaat, Dış Ticaret ve Pazarlama alanlarında faaliyet gösteren grubumuz şirketlerinin kuruluşu 1988 yılına, İstanbul’a dayanmakta olup, MakroYapı 1996’da İzmir’de kuruldu. Bünyesinde konut, villa ve fabrika binası inşaatı yapan iki inşaat şirketimiz, Gürbay İnşaat ve Canbay İnşaat bulunmaktadır. Inşaat firmalarımız özellikle kiralanabilir alanların çıktığı projeler ile ilgilenmektedir.

MakroYapı, inşaat malzemeleri pazarlama konusunda, Tulsa Plywood ve USA’dan ithal ettiğimiz Langboard OSB panellerin düzenli yüklemelerle Türkiye ve çevre ülkelerde büyük toptancılara, proje bazında inşaat firmalarına satılması ile başlayan yapı malzemeleri ithalatında bugün yurt içinde 1000’den fazla cari hesap çalışan müşterimizle İzmir’den Kars’a, İstanbul’dan Diyarbakır’a, Samsun’dan Antalya’ya inşaat ve izolasyon malzemesi satışı yapmaktadır. Kendi ithal ettiğimiz ürünlerin yanı sıra İzocam, Köster Yapı Kimyasalları, Rigips Alçı & Alçıpan, Özgür Atermit, BTM gibi firmaların Ege Bölgesi bayisi olan Makroyapı, temelden çatıya tüm inşaat malzemesi taleplerinizi karşılayabilecek altyapıya sahiptir.

Biraz da yeni projeniz FOÇA TERRACE ve bu proje için neden Foça’yı tercih ettiğinizden bahseder misiniz?

Foça İzmir’in 60-70 km kuzeybatısında yer alan 3100 yıllık tarihi bir yerleşim yeri, günümüzün şirin mi şirin sahil ilçesi. Adını Foça çevresindeki adalarda yaşayan foklardan alarak M.Ö. 11. yy’da Aiollar tarafından kurulmuş, ünlü 12 Ion liman kentinden birisidir. Fok terimi İngilizce’ye sanırım Latince’den gelmemiş çünkü fok balığı “seal” diye adlandırılıyor ama İspanyolca “foca” fok balığı demek. Foça tarihi ve arkeolojik öneminin yanısıra Homeros destanında adı geçen mitolojik bir yerleşmedir. “Horoz” ve “fok balığı” olmak üzere iki sembolü olan Foça mitolojik, arkeolojik tarihi doğal ve kentsel SIT’in bir arada olduğu özgün bir ilçedir. Foça; Kuşadası gibi betonlaşmamış veya Çeşme gibi aşırı ticarileşmemiş, İzmir gibi büyük bir şehire çok yakın olup da hala tarihini ve özgün yapısını koruyan şirin bir yer.

Siren kayalıkları, Şeytan Hamamı, Taş Ev, Beş Kapılar Kalesi, Dış Kale, Fatih Camii, Osmanlı Mezarlığı vb Ege mimarisinin özelliklerini taşıyan sivil mimari yapıları Foça’nın çevre değerlerini oluşturan unsurlardır.

Eşimin dedeleri Foça’ya yaklaşık 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra yerleşmiş, burada araziler almış, tarımla, zeytincilikle ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Eşim tam bir Foça sevdalısı. Asıl işi inşaat olmakla beraber, Foça’nın yanıbaşındaki 170 dönüm dedelerinden kalan ve üzerine 40-50 yıl hiçbir şey ekilmemiş arazilerine 5500 adet zeytin ağacı diktiler, burada organik sertifikası olan zeytin yağı üretimi gerçekleştirip, ihraç edecekler, bir bölümünü de iç piyasada satmayı planlıyorlar.

Foçanın tarihi ve doğal dokusunu bozmadan, örneklerini İtalya’da Sienna, İspanya’da Toledo, Norveç’te Bergen gibi kentlerde görebileceğimiz şekilde, turistler için ilçeyi cazibe merkezi haline getirecek her türlü projeye girmeye gönüllüyüz, yoksa doğayı ve tarihi yok eden, sadece rantı düşünen, vandalist inşaat projelerine karşıyız.

Foça Terrace böylelikle ortaya çıktı. Foça Terrace projesi iki aşamada yapılacak bir proje. İlk olarak 19 adet dublex ve triplex yapmayı hedefliyoruz. (Projemiz Nisan 2017 tarihinde başlamıştır.) Toplamda en fazla 37 adet villa olacak. Arazinin toplam alanı yaklaşık 15000m2. Mavişehir Dergisi’nde görsellerimiz yayınlanmaktadır. Villalarımıza müşterilerimizden gelen taleplere göre kişiye özel tasarımlarda yapabilmekteyiz. Villaların olduğu alanda havuz, çevre düzenlemesi, zeytin ağaçları ve doğanın her rengini bir arada görebileceksiniz.

Yemyeşil doğa, deniz, manzara ve tarih… İşte Foça Terrace eski taş evler tadında yepyeni bir dünya….