CELAL UÇUCU’NUN YENİ ALBÜMÜ ÇIKTI

İzmir’in sevilen sanatçılarından Şef Celal Uçucu, yeni albümü Kürdili Hicazkar Faslı’nı Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

İzmir’de Türk Sanat Müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan Şef Celal Uçucu, yeni albümü Kürdili Hicazkar Faslı’nı müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra bu tür müziklerin kıymetinin daha çok anlaşıldığını belirten Uçucu; yeni albümü ile birlikte sizi geçmişinize ve anılarınıza götürmeye hazır olduğunu söylüyor.

Son olarak özel gecelerde, ve konserlerde sahne aldığını, profesyonel bir müzik dinletisi isteyen herkesin kendisine ulaşabileceğini sözlerine ekleyen Celal Uçucu, geçmişi çağlar öncesine kadar dayanan bu eşsiz müzik türüne sahip çıkılması gerektiğinin altını çiziyor.

Uçucu, albümünde Türk Sanat Müziği’nin en sevilen eserlerine yer vermiş. Bu güzel albümü dinlemenizi tavsiye ediyoruz.