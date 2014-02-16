BESİAD BAŞKANI FEYYAZ SUNGUR

“Bir Konu Bir Konuk” sayfamızın konuğu BESİAD Başkanı Feyyaz Sungur’la Besiad hakkında söyleştik. Sizlerle bu söyleşimizi paylaşıyoruz.

Öncelikle Besiad’ın açılımını yapar mısınız?

Besiad (Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği) Bölgenin sosyal kültürel ve ekonomisi hakkında fikirler yayan sorunlara çözümler bulan, kent yaşamında kent kültürü ve hemşehrilik bilincinin gelişmesi ve yayılması adına çalışmalar yapan özgürlükçü ve katılımcı bir sivil toplum kuruluşudur.

Besiad ne zaman ve kimler tarafından kuruldu?

Besiad 2001 yılında Bostanlı deresinin taşması ve sel felaketinin yaşanmasının ardından, esnafın uğradığı mal ve can kaybından sonra, yaraların sarılması ve çevreye duyarlı esnaflar tarafından kötü gün dostluğu oluşturularak kurulmuştur. Bu kötü gün dostluğu 2002 yılında güçbirliğine dönüşürek BESİAD’ın kurulmasına karar verilmiştir.

Besiad bu güne kadar neler yaptı?

Sel felaketinin ardından, felaketin oluşmasını sağlayan unsurlar yetkililerle iletişim kurularak, bir daha bu felaket yaşanmaması için çaba gösterildi. Bostanlıya sağlık ocağı ve noterin gelmesi sağlandı. 12 yıldır sosyal sorumluluk projelerini uygulayarak İzmir’de lider STK olmayı başardı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri nelerdir?

“Halka hizmet esnafa destek” projesi ile esnafa sıcak satış yaptırılması sağlandı. Esnafın belediye ile sorunları çözümlendi. Bir kitap da sen ver kampayası ile ilköğretim okullarına kütüphane kitap ve bilgisayar bağışlandı. Şu an 12 okulu bitirdik. Toplum destekli polis birimi ile okullarda madde bağımlılığı ile savaşıldı ve bu konuda büyük gelişmeler sağlandı. Kızılay’a 3 ayda bir kan bağışı yapıldı. Kosgep’le iş birliği yapılarak yeni girişimlerin ekonomiye katkısı sağlandı. Ayrıca, bölgenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, yaşanabilir kent oluşturulması adına esnafın haklarını korumak için çalışmalar yapıldı.

Besiad’ın misyonu nedir?

Bölgenin çağdaş ve etik değerlerinin ışığı altında birşeyleri üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan öncü ve girişmci STK olmak.

Üyelik şartları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üye olmanız için TC. vatandaşı olmanız yeterli. Biz girişimci esnaf ve iş adamlarından oluşan bir camiayız ancak gönüllü her vatandaşımızı üye olarak alabiliyoruz. Yeter ki; gönüllü ve çevreye duyarlı olsun.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Birlikte var olmak, ülkemizin ekonomisini daha ileriye taşımak, işsizliği azaltmak, refah ve barış içinde yaşamak için bölge halkından harcamalarında esnafa öncelik vermelerini diliyorum. İnsanlık için, çevre için, ülke için, doğa için barış ve sağlık için severek isteyerek gönüllü çalışan arkadaşlarımı yürekten kutluyor saygılarımı sunuyorum.