Uğur Oral

  • ÖLMEK VE ÖLÜMSÜZLEŞMEK

    By on Eylül 21, 2017

    “Denemeler” denince ilk akla gelen isim, Fransız yazar Michel De Montaigne’dir… Ama denemeleri Montaigne’inkiler kadar büyük ses getiren bir yazar daha vardır: “Francis Bacon” Bacon’ın...

  • DUYGULARI KOKLAMAK

    By on Temmuz 19, 2017

    Duygularımızla en ilişkili duyu organımız hangisidir sizce? Çoğunlukla hep görme yetimize vurgu yapılır değil mi? Eh, güzellikleri gözlerimizle keşfederiz… Gördüğümüz bir güzelliğe vuruluruz… Görüntüsü gitmez...

  • VAZODAKİ ÇİÇEK

    By on Haziran 22, 2017

    Nedense bizde folklor denince akla hemen halk dansları gelir. “Bizim kız folklora gidiyor” der mesela anne babalar. Folklor İngilizce’den dilimize geçmiş bir kelime… İlk kez...

  • MUTLULUK BÖCEKLERİ

    By on Mayıs 25, 2017

    Çocuğu hasta olmasın diye aşırı titizlenen, gereğinden fazla korumacı anneler vardır. “Aman mikrop kapmasın”, “aman terleyip üşütmesin” diyerek adeta pamuk içinde saklarlar çocuklarını. Onu elleme,...

  • BENCİL OLMA SANATI

    By on Nisan 27, 2017

    Sanıyor musunuz ki çağlayan misalidir yüreği insanın… Zannediyor musunuz sürekli akar da akar… Hiç de değil… Gün gelir debisi azalır, kurur hatta… Saygı, sevgi, hoşgörü…...