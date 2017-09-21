Yıllardır, çeşitli kurum ve kuruluşların davetlisi olarak, konferanslar veriyorum Türkiye’nin dört bir yanında. Çok geniş bir yelpazeye yayılmış, farklı yaş ve sosyal gruplara mensup dinleyicilerle birlikte oluyorum. Felsefe yapıyoruz birlikte… Ben anlatıyorum,...
Romalı düşünür ve yazar Seneca, yüzyıllar önce “Bonis nocet, qui malis parcit.”...
Fransızca söylediği şarkılarıyla tanınan Belçikalı bir sanatçıdır Jacques Brel… Hiç dinlediniz mi...
“Denemeler” denince ilk akla gelen isim, Fransız yazar Michel De Montaigne’dir… Ama denemeleri Montaigne’inkiler kadar büyük ses getiren bir yazar daha vardır: “Francis Bacon” Bacon’ın...
Duygularımızla en ilişkili duyu organımız hangisidir sizce? Çoğunlukla hep görme yetimize vurgu yapılır değil mi? Eh, güzellikleri gözlerimizle keşfederiz… Gördüğümüz bir güzelliğe vuruluruz… Görüntüsü gitmez...
Nedense bizde folklor denince akla hemen halk dansları gelir. “Bizim kız folklora gidiyor” der mesela anne babalar. Folklor İngilizce’den dilimize geçmiş bir kelime… İlk kez...
Çocuğu hasta olmasın diye aşırı titizlenen, gereğinden fazla korumacı anneler vardır. “Aman mikrop kapmasın”, “aman terleyip üşütmesin” diyerek adeta pamuk içinde saklarlar çocuklarını. Onu elleme,...
Sanıyor musunuz ki çağlayan misalidir yüreği insanın… Zannediyor musunuz sürekli akar da akar… Hiç de değil… Gün gelir debisi azalır, kurur hatta… Saygı, sevgi, hoşgörü…...