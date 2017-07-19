Serdar Sütçü

  • PLANLI OLMAKTA FAYDA VAR

    By on Temmuz 19, 2017

    Zaman durmadan akıp giden ve asla geri alınamayan çok değerli bir kavram. Peki biz zamanı iyi bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Bu soru, hepimiz için çok...

  • SPORCULARA DOĞRU ÖRNEK OLMAK

    By on Haziran 22, 2017

    Antrenör, oyuncuyu teknik, taktik, fiziksel ve mental olarak hazır bulundurmak ve gelişimini sağlamak durumundadır. Tüm bunları yerine getirmek antrenörün yapması gereken asli görevler olsa da...

  • KIYASLAMA YAPMAYIN

    By on Mayıs 25, 2017

    Her birey, diğer başka bir bireyden farklılık gösterir. Herkesin karakteri, davranış biçimi, aile yaşantısı, beslenme düzeni ve alışkanlıkları başka başkadır. Sporcularda bir birey olduğuna göre...

  • MOTİVASYON

    By on Aralık 22, 2016

    Motivasyon kelimesi ülkemizde çok sık kullanılan bir kelimedir.Motive olmak, sanki iki saniyede olup biten bir şeymiş gibi karşılanır hep. Sporculardan veya antrenörlerden ve hatta seyircilerden...

  • HER ŞEY EŞİT BAŞLAR

    By on Kasım 25, 2016

    Bana göre hayatta başarılı olma yollarının en önemlilerinden birisi de her şeyin eşit başladığını kabul etmektir. Her şeyin eşit başladığını kabul etmek demek, bahanelerden, zor...