Korttasın, bir antrenman daha başlayacak birazdan. Neler hissediyorsun? Antrenmana gelirken neler düşündün? Yeterince dinlendin mi? Antrenmanı verimli geçirebilecek bir şeyler yedin mi gelmeden? Ne kadar süre önce yedin? Dün gece aklına takılmıştı...
Her anne baba için çocuğu mutlaka değerlidir. Her ebeveyn, her zaman çocuğunun...
Antrenörlük hayatım boyunca birçok sıkıntıyla ve sorunla karşı karşıya kaldım. Hep yapıcı...
Zaman durmadan akıp giden ve asla geri alınamayan çok değerli bir kavram. Peki biz zamanı iyi bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Bu soru, hepimiz için çok...
Antrenör, oyuncuyu teknik, taktik, fiziksel ve mental olarak hazır bulundurmak ve gelişimini sağlamak durumundadır. Tüm bunları yerine getirmek antrenörün yapması gereken asli görevler olsa da...
Her birey, diğer başka bir bireyden farklılık gösterir. Herkesin karakteri, davranış biçimi, aile yaşantısı, beslenme düzeni ve alışkanlıkları başka başkadır. Sporcularda bir birey olduğuna göre...
Motivasyon kelimesi ülkemizde çok sık kullanılan bir kelimedir.Motive olmak, sanki iki saniyede olup biten bir şeymiş gibi karşılanır hep. Sporculardan veya antrenörlerden ve hatta seyircilerden...
Bana göre hayatta başarılı olma yollarının en önemlilerinden birisi de her şeyin eşit başladığını kabul etmektir. Her şeyin eşit başladığını kabul etmek demek, bahanelerden, zor...