Son zamanların popüler gündem konusu bu oldu. Sigorta şirketlerinin otoparkta oluşan hasarları ödemediğine dair pek çok mecrada benzer haberler çıktı. Dolayısıyla da pek çok fikir, yorum, serzeniş de beraberinde geldi. Konu hakkında...
Sigorta şirketlerinin kuruluş amaçları hasar ödemektir. Sunmayı taahhüt ettikleri bu hizmetlerin karşılığında...
•Evinizdeki eşyaların toplam bedeli nedir? • Valla dünyaları verseler değer biçemem ben eşyalarıma,...
Ortada bir risk yoksa, sigortadan bahsedemeyiz. Çünkü tehlike görmediğimiz bir konu için...
1 Nisan 2008 senesinde başlanmış olan Trafik Kazaları Anlaşmalı Tespit Tutanağı uygulamasında neredeyse 10 seneyi geride bırakmak üzereyiz. Gerek kendi yaşadığı kaza, gerekse de tanık...
Bankacılık sektöründe alınıp satılan mal paradır. İhtiyacından fazla paraya sahip olanlar bankaya para satarlar. Karşılığında da F1 kadar faiz getirisi sağlamış olurlar (bankaların mevduat toplaması)....
Zorunlu Trafik Sigortaları ne yaptı ne etti yine sektör gündeminin zirvesindeki yerini korumayı başardı. Son yıllarda yüksek primlerle sohbetlerin ana konusu olan trafik sigorta branşı,...
İş hayatı içinde herkes çeşitli itirazlarla ve taleplerle mutlaka karşı karşıya kalıyordur. Bu itiraz ve talepler çok haklı gerekçelerle olduğu kadar, meslektaşlar arasında gülümsemelere neden...
Hasar süreçlerinde sigortalılarla sigorta şirketleri arasında anlaşmazlıklara neden olan konuları dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu kritik konularda bilgi sahibi olursak, sigorta şirketleri ile sorun...