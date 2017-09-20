Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize: Hayatta neleri yapmak fark yaratır? Biliyor olmak değil, yapıyor olmanın altını özellikle çiziyoruz. Niçin? Yapmak her zaman fark yaratır da ondan 🙂 Fark yaratmanın bu kadar...
Birbirine benzer durumları rutin olarak yaşıyor olmak, insana yaşadığını hissettiren bir şey...
Her insan gibi sen de etten kemikten doğdun. Önce bedenini, sonra zihnini...
Kış geldi çattı. Pek çok insan yatak döşek günlerce yatıran grip ile...
Düşüncelerimiz duyguları, duygular bedenimizi etkiler. Biz onları görmezden geldiğimizde ve yok saydığımızda, onlar varlıklarını hissetmemiz için bedenimizde hastalık olarak görünür hale gelirler. Fakat, dönüp onlara...
Çocuklar okullarda robot yapmayı öğreniyor. Şimdi çoğu okullarda robot kursları var. Ne güzel, eskiden bilim kurgu filmler arasında robotlarla olanı ilgi çekerdi, şimdi yeni nesil...
Yaş almak senin kontrolünde değildir. Yaşlanmaksa senin kontrolündedir. Yaşına rağmen genç kalmaksa, her yeni günde güncellenmektir. Öyleyse güncellenmek, yaşlanmayı ortadan kaldırır. *** Genç kalma halini...
(70’lerden 2000’ler Kilometre Taşı Kişisel Gelişim Kitapları) Yıllardır “kişisel gelişim” adı verilen bu alanda olduğumdan mıdır, sıkı bir okuyucu ve kitap takipçisi olduğumdan mıdır bilmem,...