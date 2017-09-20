İsmail Barış Özpazarcık

  • By on Eylül 20, 2017

    Aşağıdaki hikayeler, gerçek yaşam deneyimini içermektedir ve pek çok kişinin yaşadığı dönüşüm örneklerinden sadece birkaçıdır. Aman dikkat, aşağıda okuyacağınız deneyimler, yüksek dozda değişim ve dönüşüm...

  • TOPLUMLAR DA İNSANLAR GİBİ HASTA OLUR

    By on Temmuz 19, 2017

    Düşüncelerimiz duyguları, duygular bedenimizi etkiler. Biz onları görmezden geldiğimizde ve yok saydığımızda, onlar varlıklarını hissetmemiz için bedenimizde hastalık olarak görünür hale gelirler. Fakat, dönüp onlara...

  • ROBOTLUK FELSEFESİ

    By on Mayıs 25, 2017

    Çocuklar okullarda robot yapmayı öğreniyor. Şimdi çoğu okullarda robot kursları var. Ne güzel, eskiden bilim kurgu filmler arasında robotlarla olanı ilgi çekerdi, şimdi yeni nesil...

  • Yaşlanmak senin kontrolündedir, çünkü…

    By on Nisan 28, 2017

    Yaş almak senin kontrolünde değildir. Yaşlanmaksa senin kontrolündedir. Yaşına rağmen genç kalmaksa, her yeni günde güncellenmektir. Öyleyse güncellenmek, yaşlanmayı ortadan kaldırır. *** Genç kalma halini...

  • İÇİMİZDEKİ BİLGEYİ BULMAK İÇİN YOL HARİTALARI

    By on Şubat 24, 2017

    (70’lerden 2000’ler Kilometre Taşı Kişisel Gelişim Kitapları) Yıllardır “kişisel gelişim” adı verilen bu alanda olduğumdan mıdır, sıkı bir okuyucu ve kitap takipçisi olduğumdan mıdır bilmem,...