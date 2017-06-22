Fügen Yenilmez

  • 36. TURGUT PURA HEYKEL SERGİSİ

    By on Haziran 22, 2017

    İzmir’de Resim ve Heykel deyince ilk akla gelenlerden biri Turgut Pura Resim ve Heykel Vakfı’dır. İnsanlara sanatı sevdirmek ve sanat sevgisini aşılamak üzere 36 yıl...

  • 15. Ekim Geçidi Sergisi

    By on Aralık 22, 2016

    Ekim Geçidi sergilerini daha önce duydunuz mu? Bu sergiler İstanbul Modern öncülüğünde 2002 yılından beri ülkemizin değişik illerinde yapılan güzel bir sanat olayı. İzmir Mavişehir’de...

  • 14. ALTIN TESTİ SERAMİK SERGİSİ

    By on Nisan 25, 2016

    İzmir Rotary Kulübü’nün 14 yıldır geleneksel hale gelen ALTIN TESTİ SERAMİK YARIŞMASI bu yıl da yüksek kalıtımla sonuçlandı. Birbirinden güzel eserler 29 Mart 2016 tarihinden...

  • PROF. SEVİM ÇİZER ve LÜSTER TEKNİĞİ

    By on Mart 22, 2016

    Lüster tekniğinin geçmişi Abbasilere kadar dayanıyormuş. Bir çoğumuzun adını bile bilmediği bu tekniğin o zamanlarda da uygulanıyor olması, çok ilginç değil mi? Lüster kısaca porselen...

  • 6. EGE ART SANAT GÜNLERİ

    By on Ocak 20, 2016

    Merhabalar… EgeArt Sanat günleri bu yıl Ege Üniversitesi’nin, 60. yıldönümünde, 4-13 Aralık 2015 tarihlerinde yapıldı. 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’ne, farklı etkinlik alanlarında, 26 ülkeden...