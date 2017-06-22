Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle özgün, sizin algılarınızla, yaratıcığılınızla beslenen bir şey… Sanatçı grubu bunu seramikle öyle güzel anlatmışlar ki; bu yazımızda onlardan bahsetmek istiyorum…...
Konak Belediyesi’nin, Güzelyalı Kültür Merkezi’nde seramik sanatıyla ilgilenenlerin ilgisini çekecek çok güzel...
Seramikte sıkça kullanılan sucukla şekillendirme tekniği diye bir yöntem var. Eski çağlarda...
Müze gezmeyi sever misiniz? Müzelerdeki çok değerli sanat eserlerinin arasında el yapımı...
İzmir’de Resim ve Heykel deyince ilk akla gelenlerden biri Turgut Pura Resim ve Heykel Vakfı’dır. İnsanlara sanatı sevdirmek ve sanat sevgisini aşılamak üzere 36 yıl...
Ekim Geçidi sergilerini daha önce duydunuz mu? Bu sergiler İstanbul Modern öncülüğünde 2002 yılından beri ülkemizin değişik illerinde yapılan güzel bir sanat olayı. İzmir Mavişehir’de...
İzmir Rotary Kulübü’nün 14 yıldır geleneksel hale gelen ALTIN TESTİ SERAMİK YARIŞMASI bu yıl da yüksek kalıtımla sonuçlandı. Birbirinden güzel eserler 29 Mart 2016 tarihinden...
Lüster tekniğinin geçmişi Abbasilere kadar dayanıyormuş. Bir çoğumuzun adını bile bilmediği bu tekniğin o zamanlarda da uygulanıyor olması, çok ilginç değil mi? Lüster kısaca porselen...
Merhabalar… EgeArt Sanat günleri bu yıl Ege Üniversitesi’nin, 60. yıldönümünde, 4-13 Aralık 2015 tarihlerinde yapıldı. 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’ne, farklı etkinlik alanlarında, 26 ülkeden...