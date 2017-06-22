Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle özgün, sizin algılarınızla, yaratıcığılınızla beslenen bir şey… Sanatçı grubu bunu seramikle öyle güzel anlatmışlar ki; bu yazımızda onlardan bahsetmek istiyorum…...