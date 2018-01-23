Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize: Hayatta neleri yapmak fark yaratır? Biliyor olmak değil, yapıyor olmanın altını özellikle çiziyoruz. Niçin? Yapmak her zaman fark yaratır da ondan 🙂 Fark yaratmanın bu kadar...
Yıllardır, çeşitli kurum ve kuruluşların davetlisi olarak, konferanslar veriyorum Türkiye’nin dört bir...
Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle...
Son zamanların popüler gündem konusu bu oldu. Sigorta şirketlerinin otoparkta oluşan hasarları...
Birbirine benzer durumları rutin olarak yaşıyor olmak, insana yaşadığını hissettiren bir şey değil. Hatta yaşam enerjisini tüketen bir şey bile diyebiliriz. Canımız sıkılıyorsa, hatta kendimizden...
Sigorta şirketlerinin kuruluş amaçları hasar ödemektir. Sunmayı taahhüt ettikleri bu hizmetlerin karşılığında aldıkları bedel, sigorta poliçeleri için ödüyor olduğumuz primlerdir. Poliçelerin primleri, üstlenilen riskin büyüklüğüne...
Romalı düşünür ve yazar Seneca, yüzyıllar önce “Bonis nocet, qui malis parcit.” demiş. Yani, “Kötüleri affeden, iyileri cezalandırır.” Seneca bu sözü neden söyleme gereği duymuş...
Her anne baba için çocuğu mutlaka değerlidir. Her ebeveyn, her zaman çocuğunun mutlu olmasını ister. Çocuğu için her şeyin en iyi şekilde olmasını arzu eder...
Konak Belediyesi’nin, Güzelyalı Kültür Merkezi’nde seramik sanatıyla ilgilenenlerin ilgisini çekecek çok güzel bir sergi gerçekleşti. 25 yıldır içlerindeki sanat ateşi hiç sönmemiş iki seramik sanatçısı,...