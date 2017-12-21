1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Kutlama esnasında konuşan yönetim kurulu...
Akut ve kronik ağrı tedavisinde, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı hastalarda girişimsel ağrı...
DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen...
Protetik Diş Tedavisi (protez) Uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına diş beyazlatma...
Diş eti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, implant hakkında merak edilenleri ve herkesin sıkça sorduğu soruları Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı. İmplant nedir? Kısaca...
Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi....
Diyet Evime firmasının genç ve başarılı diyetisyeni Beyza Yavuz ile ofislerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize Diyet Evime’den ve yaptığınız işten kısaca bahseder misiniz? Diyet...
Protetik Diş Tedavisi (protez) uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına gülüş tasarımı ile ilgili bilgiler aktardı. Diş hekimliğinde estetik nedir? Günümüzde insanların sosyal etkileşimleri arttıkça,...
Dişeti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, Mavişehir Dergisi okurlarına dişeti hastalıkları ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı. Dişeti hastalıkları nelerdir? Basitçe tanımlamak gerekirse;...