Sağlık

  • İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

    By on Aralık 21, 2017

    Diş eti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, implant hakkında merak edilenleri ve herkesin sıkça sorduğu soruları Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı. İmplant nedir? Kısaca...

  • SULTANVELİ ORGANİK BOSTANLI’DA

    By on Aralık 21, 2017

    Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi....

  • ‘DİYET EVİME’ DİYETİN KOLAY HALİ

    By on Aralık 20, 2017

    Diyet Evime firmasının genç ve başarılı diyetisyeni Beyza Yavuz ile ofislerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize Diyet Evime’den ve yaptığınız işten kısaca bahseder misiniz? Diyet...

  • GÜLÜŞ TASARIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

    By on Kasım 22, 2017

    Protetik Diş Tedavisi (protez) uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına gülüş tasarımı ile ilgili bilgiler aktardı. Diş hekimliğinde estetik nedir? Günümüzde insanların sosyal etkileşimleri arttıkça,...

  • DİŞETİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

    By on Ekim 26, 2017

    Dişeti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, Mavişehir Dergisi okurlarına dişeti hastalıkları ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı. Dişeti hastalıkları nelerdir? Basitçe tanımlamak gerekirse;...