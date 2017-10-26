İzmir-Çiğli, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan Özel Küçükkaptan Anaokulu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okul öncesi dönemde en iyi fiziksel koşulların ve yenilikçi, çağdaş eğitim yaklaşımlarının özenle şekillendiği, çocuğun...
KARŞIYAKA BELEDİYESİ’NİN PROJELERİNE LUGO KIDS’TEN TAM DESTEK Karşıyaka Belediyesi’nin geliştirdiği sosyal sorumluluk...
Lugo Kids Eğitim Kurumları olarak, çocuklarımızı akademik yönde seçkin bireyler olarak yetiştirmenin...
Mini Haus Baby’nin kuruluş hikayesi nasıl başladı? Çiğli Aydınlıkevler şubemizdeki Mini Haus Anaokuluna...
Anne ve babalar çocuklarının bilişsel ve motor becerilerini ön planda tutarken, bazen duygusal gelişimlerini göz ardı edebiliyorlar. Oysa ki gelişim bir bütündür ve her alan...
GELECEKTE 7 TEMEL BECERİYİ KAZANABİLMİŞ ÇOCUKLAR BAŞARILI OLABİLECEK Düş Mücitleri Bilim Anaokulu Kurucusu ve Eğitim Koordinatörü Arzu Hızal, 7 temel beceriyi kazanan çocukların iş hayatlarında...
BAŞARILI VE MUTLU ÇOCUKLAR 2017 Yılında kurumsal olarak FEHMİ BOZBAY tarafından kurulan okulumuz Franchısıng sistemiyle genç yatırımcı Zeynep Tekin’e devredilmiştir. Çocuk sevgisini, eğitim bilinciyle taçlandıran...
Mini Haus Anaokulu, 4 yıldan beri Çiğli’de kurulu müstakil binasında 3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan anaokulumuz, bölgesinde, fiziki koşulları,...
Tek değişmezin değişim olduğu bir dünyada, öğrencilerin kafalarını gerçeklerle doldurup bunun adına bilgi demeleri bir okul için yeterli değildir. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır: bir şeyleri sorgulama...