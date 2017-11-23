Bugün cinsellik ve cinsel sorunlarla ilgili konuşacağız. Cinsellik neden önemlidir? Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık durumu cinsel yaşamının nasıl olduğu ile yakın...
Akut ve kronik ağrı tedavisinde, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı hastalarda girişimsel ağrı...
Başarılı Gayrimenkul Danışmanı Levent Soydemir, emlak sektörü hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi...
Diş eti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, implant hakkında merak...
Atatürk’ün hayatını, düşünce ve ilkelerinin ışığı altında Türk devrimlerini incelemek, araştırmak, korumak, yaymak, yaşatmak ve belgelerle kamu oyunu doğru bilgilendirmek amaçlı İzmir’de kurulan 1881 Derneği...
Başarılı Gayrimenkul Danışmanı Levent Soydemir, emlak sektörü hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurları için anlattı. Emlak piyasası şu günlerde nasıl? An itibarı ile oldukça sıkıntılı bir...
Tenor Aydın Uştuk kendisi, sanatı ve Orkestra Allegra ile ilgili merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurlarına anlattı. Kendinizden bahseder misiniz? Müziğe ilginiz ne zaman başladı, nasıl...
Protetik Diş Tedavisi (protez) uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına gülüş tasarımı ile ilgili bilgiler aktardı. Diş hekimliğinde estetik nedir? Günümüzde insanların sosyal etkileşimleri arttıkça,...
Anne ve babalar çocuklarının bilişsel ve motor becerilerini ön planda tutarken, bazen duygusal gelişimlerini göz ardı edebiliyorlar. Oysa ki gelişim bir bütündür ve her alan...