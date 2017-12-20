Bugün cinsellik ve cinsel sorunlarla ilgili konuşacağız. Cinsellik neden önemlidir? Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık durumu cinsel yaşamının nasıl olduğu ile yakın...
Protetik Diş Tedavisi (protez) Uzmanı Dr. Ali Erdem, Mavişehir Dergisi okurlarına diş beyazlatma...
Uzun süredir devam eden yorgunluğunuz mu var? Akşamları erken yatmanıza rağmen, sabahları...
Diş eti Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Mangıroğlu, implant hakkında merak...
Diyet Evime firmasının genç ve başarılı diyetisyeni Beyza Yavuz ile ofislerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize Diyet Evime’den ve yaptığınız işten kısaca bahseder misiniz? Diyet...
Doç. Dr. Ozan Pazvantoğlu kaygı, endişe, panik bozukluk gibi sıkça rastlanan ruhsal sorunlar hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurları için anlattı. Son yıllarda “kaygı bozukluğu”...
Ortodonti Uzmanı Dr. Sultan ÖLMEZ-GÜRLEN, Mavişehir Dergisi okurları için çok değerli bilgiler aktardı… Ortodonti tedavisi; dişlerin çeneler içinde düzgün yerleşmesini hedeflerken, çenelerin birbirleri ile olan...
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Doktor Onur Oral, küresel bir sağlık sorunu haline gelen obezite ve genetik arasındaki ilişkiyi anlattı. Uzman Dr....
Mavişehir dergisinin değerli okuyucuları, dergimizin bu ay ki sayısında “şeker hastalığı” (diabetes mellitus) konusunu işleyeceğiz. Tabi konumuz hastalıklar ve hastalıklarda ilk yardım olduğu için, yazımızda...