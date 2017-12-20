SAĞLIK

  • ‘DİYET EVİME’ DİYETİN KOLAY HALİ

    By on Aralık 20, 2017

    Diyet Evime firmasının genç ve başarılı diyetisyeni Beyza Yavuz ile ofislerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize Diyet Evime’den ve yaptığınız işten kısaca bahseder misiniz? Diyet...

  • KAYGI KAVRAMI VE PANİK BOZUKLUK

    By on Aralık 19, 2017

    Doç. Dr. Ozan Pazvantoğlu kaygı, endişe, panik bozukluk gibi sıkça rastlanan ruhsal sorunlar hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.  Son yıllarda “kaygı bozukluğu”...

  • ORTODONTİ TEDAVİSİNDE SAĞLIKLI BİR GÜLÜŞ İÇİN GEREKENLER

    By on Eylül 20, 2017

    Ortodonti Uzmanı Dr. Sultan ÖLMEZ-GÜRLEN, Mavişehir Dergisi okurları için çok değerli bilgiler aktardı… Ortodonti tedavisi; dişlerin çeneler içinde düzgün yerleşmesini hedeflerken, çenelerin birbirleri ile olan...

  • OBEZİTE GENLERDE BAŞLAR

    By on Haziran 22, 2017

    Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Doktor Onur Oral,  küresel bir sağlık sorunu haline gelen obezite ve genetik arasındaki ilişkiyi anlattı. Uzman Dr....

  • Eyvah Şekerim Düştü, Ne Yapacağım?

    By on Aralık 22, 2016

    Mavişehir dergisinin değerli okuyucuları, dergimizin bu ay ki sayısında “şeker hastalığı” (diabetes mellitus) konusunu işleyeceğiz. Tabi konumuz hastalıklar ve hastalıklarda ilk yardım olduğu için, yazımızda...