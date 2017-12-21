DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca kendi kendini detoks işleminden geçirecek şekilde kusursuzca...
Uzun yıllarıdır yöneticilik ve aşçılık yapan Salih Burçoğlu, sevgi ile bağlı olduğu...
15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla… Atakent şubesinde hizmet vermeye...
Ürünlerimizin tamamında sade yağ ve yüzde yüz doğal şeker kullanılmaktadır. Bütün ürünlerimiz...
Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi....
Menüsü Travel and Gourmets Dergisi ve 3 ayrı şef tarafından özel olarak hazırlanan Burger Republic Atakent’te lezzet tutkunlarına merhaba dedi. En büyük özelliği tamamen katkısız...
Fince ve İtalyanca Roka anlamına gelen Rucola; Finlandiya’daki 4 şubesiyle çok beğenilen ve tercih edilen oldukça ünlü bir marka. Finlandiya’daki 12 yıllık tecrübe ve başarının...
Bostanlı’da 3 yıldır hizmet veren ve İzmirlilerin uğrak yeri haline gelen, sanatla dolu, nezih ve sıcacık bir mekan. B&Muppet’ın sahibi Birsen Ülkü, Mavişehir Dergisi okurlarına...
CAPRİ PİZZA VE BABAFİNGO BURGER 20 yıl önce Kanada’dan Türkiye’ye yerleşen Hüseyin Amca, Kanada’da hayat verip sürdürdüğü bu güzel lezzeti de Türkiye’ye beraberinde getirmiş… Bostanlı’nın en güzel sokaklarından...