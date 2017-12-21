YİYECEK & İÇECEK

  • SULTANVELİ ORGANİK BOSTANLI’DA

    By on Aralık 21, 2017

    Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi....

  • BURGER REPUBLIC ATAKENT’DE

    By on Ekim 26, 2017

    Menüsü Travel and Gourmets Dergisi ve 3 ayrı şef tarafından özel olarak hazırlanan Burger Republic Atakent’te lezzet tutkunlarına merhaba dedi. En büyük özelliği tamamen katkısız...

  • YENİ SEZONDA YENİ LEZZETLER PİZZA RUCOLA’DA

    By on Eylül 20, 2017

    Fince ve İtalyanca Roka anlamına gelen Rucola; Finlandiya’daki 4 şubesiyle çok beğenilen ve tercih edilen oldukça ünlü bir marka. Finlandiya’daki 12 yıllık tecrübe ve başarının...

  • B&MUPPET

    By on Eylül 20, 2017

    Bostanlı’da 3 yıldır hizmet veren ve İzmirlilerin uğrak yeri haline gelen, sanatla dolu, nezih ve sıcacık bir mekan. B&Muppet’ın sahibi Birsen Ülkü, Mavişehir Dergisi okurlarına...

  • 2017’NİN EN LEZZETLİ BİRLİKTELİĞİ

    By on Ağustos 24, 2017

    CAPRİ PİZZA VE BABAFİNGO BURGER 20 yıl önce Kanada’dan Türkiye’ye yerleşen Hüseyin Amca, Kanada’da hayat verip sürdürdüğü bu güzel lezzeti de Türkiye’ye beraberinde getirmiş… Bostanlı’nın en güzel sokaklarından...