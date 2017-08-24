1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Kutlama esnasında konuşan yönetim kurulu...
Uzun yıllarıdır yöneticilik ve aşçılık yapan Salih Burçoğlu, sevgi ile bağlı olduğu...
2000 yılında Bostanlı Şehitler Bulvarı’nda açılan Arfa Image, bahçesinde bulunan havuzda bakımını...
BN Deco Bostanlı’da yeni açılan büyülü bir mağaza. İçeri girdiğinizde sizi karşılayan...
CAPRİ PİZZA VE BABAFİNGO BURGER 20 yıl önce Kanada’dan Türkiye’ye yerleşen Hüseyin Amca, Kanada’da hayat verip sürdürdüğü bu güzel lezzeti de Türkiye’ye beraberinde getirmiş… Bostanlı’nın en güzel sokaklarından...
London United Adiucation çatısı altında faaliyet gösteren Lugokids Anaokulları; eğitim konusunda bilgi ve birikimlerini deneyimli kadrosu ve yenilikçi projeleri ile birleştirdi. LUGO KİDS anaokullarının öncelikli...
Uluslararası standartlarda, üç yabancı dil eğitimli bir programın uygulandığı Düş Mucitleri Bilim Anaokulu öğrencileri, profesyonel branş eğitmenleri eşliğinde bale, piyano, seramik ve görsel sanatlar dersleri görüyor. İzmir...
Yeteneği ve işine olan saygısı ile adından söz ettiren dövme sanatçısı Özgür Yurdusev, Bostanlı’da açılışını yaptığı şık ve hijyenik ofisine dövme tutkunlarını bekliyor. Randevu sistemi...
Foça taşından yapılmış Dublex ve Triplex lüks villalar, doğa ile başbaşa olmak isteyenleri davet ediyor. Foça Terrace evleri, size sahip olmak istediğiniz metrekareyi belirleyebilme imkanı sunan özel...