AKLINIZDA BULUNSUN

  • 2017’NİN EN LEZZETLİ BİRLİKTELİĞİ

    By on Ağustos 24, 2017

    CAPRİ PİZZA VE BABAFİNGO BURGER 20 yıl önce Kanada’dan Türkiye’ye yerleşen Hüseyin Amca, Kanada’da hayat verip sürdürdüğü bu güzel lezzeti de Türkiye’ye beraberinde getirmiş… Bostanlı’nın en güzel sokaklarından...

  • İKİNCİ EVİNİZ LUGO KIDS ANAOKULLARI

    By on Ağustos 22, 2017

    London United Adiucation çatısı altında faaliyet gösteren Lugokids Anaokulları; eğitim konusunda bilgi ve birikimlerini deneyimli kadrosu ve yenilikçi projeleri ile birleştirdi. LUGO KİDS anaokullarının öncelikli...

  • DÜŞ MUCİTLERİ BİLİM ANAOKULU

    By on Eylül 20, 2017

    Uluslararası standartlarda, üç yabancı dil eğitimli bir programın uygulandığı Düş Mucitleri Bilim Anaokulu öğrencileri, profesyonel branş eğitmenleri eşliğinde bale, piyano, seramik ve görsel sanatlar dersleri görüyor. İzmir...

  • ÖZGÜR YURDUSEV TATTOO

    By on Haziran 21, 2017

    Yeteneği ve işine olan saygısı ile adından söz ettiren dövme sanatçısı Özgür Yurdusev, Bostanlı’da açılışını yaptığı şık ve hijyenik ofisine dövme tutkunlarını bekliyor. Randevu sistemi...

  • MAKROYAPI’DAN FOÇA’DA MUHTEŞEM PROJE

    By on Haziran 21, 2017

    Foça taşından yapılmış Dublex ve Triplex lüks villalar, doğa ile başbaşa olmak isteyenleri davet ediyor. Foça Terrace evleri, size sahip olmak istediğiniz metrekareyi belirleyebilme imkanı sunan özel...