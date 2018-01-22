1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Kutlama esnasında konuşan yönetim kurulu...
Bugün cinsellik ve cinsel sorunlarla ilgili konuşacağız. Cinsellik neden önemlidir? Doyumlu bir...
DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen...
Uzun yıllarıdır yöneticilik ve aşçılık yapan Salih Burçoğlu, sevgi ile bağlı olduğu...
Uzun süredir devam eden yorgunluğunuz mu var? Akşamları erken yatmanıza rağmen, sabahları çok mu yorgun kalkıyorsunuz? Dikkatiniz sürekli dağılıyor, mutsuz ve depresif tavırlarınız nedeniyle aile...
2000 yılında Bostanlı Şehitler Bulvarı’nda açılan Arfa Image, bahçesinde bulunan havuzda bakımını üstlendiği su kaplumbağaları ile İzmirlilerin sevgisini kazanmış başarılı bir fotoğraf stüdyosu. Yıllardır müşterilerine...
15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla… Atakent şubesinde hizmet vermeye başladığı günden beri Mavişehirlilerin en çok tercih edilen tatlıcısı Uluoğlu; yıllardır kalitesinden ve...
Kişiye özel tasarımlar, içinizi ısıtan detaylar ve hayatınızı kolaylaştıran lüks ürünlerle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz. Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler, doğal malzemeleri hayal gücü ile birleştiren Ayaz...
Ürünlerimizin tamamında sade yağ ve yüzde yüz doğal şeker kullanılmaktadır. Bütün ürünlerimiz günlük ve tazedir. Karşıyaka Şube: Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 – B Tel:...