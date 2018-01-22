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  • KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNU NASIL YENERSİNİZ?

    By on Ocak 22, 2018

    Uzun süredir devam eden yorgunluğunuz mu var? Akşamları erken yatmanıza rağmen, sabahları çok mu yorgun kalkıyorsunuz? Dikkatiniz sürekli dağılıyor, mutsuz ve depresif tavırlarınız nedeniyle aile...

  • ARFA IMAGE FOTOĞRAFÇILIK TAM 18 YILDIR BOSTANLI’DA

    By on Ocak 22, 2018

    2000 yılında Bostanlı Şehitler Bulvarı’nda açılan Arfa Image, bahçesinde bulunan havuzda bakımını üstlendiği su kaplumbağaları ile İzmirlilerin sevgisini kazanmış başarılı bir fotoğraf stüdyosu. Yıllardır müşterilerine...

  • ULUOĞLU 7 ŞUBESİ İLE HİZMETİNİZDE

    By on Ocak 22, 2018

    15 yıldır kalitemizden ödün vermeden sizlerle birlikte olmanın gururuyla… Atakent şubesinde hizmet vermeye başladığı günden beri Mavişehirlilerin en çok tercih edilen tatlıcısı Uluoğlu; yıllardır kalitesinden ve...

  • AYAZ AKIN MOBİLYA DİZAYN

    By on Ocak 22, 2018

    Kişiye özel tasarımlar, içinizi ısıtan detaylar ve hayatınızı kolaylaştıran lüks ürünlerle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz. Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler, doğal malzemeleri hayal gücü ile birleştiren Ayaz...

  • KIRKTAT BAKLAVACIBAŞI

    By on Aralık 22, 2017

    Ürünlerimizin tamamında sade yağ ve yüzde yüz doğal şeker kullanılmaktadır. Bütün ürünlerimiz günlük ve tazedir. Karşıyaka Şube: Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 – B    Tel:...