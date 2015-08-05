1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Kutlama esnasında konuşan yönetim kurulu...
Birçok ünlü sima Salihli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 13.’sünün düzenlendiği yemekte, yardıma...
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından takipçilerine saldırdı. Takipçilerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan...
Sanatçı Yavuz Bingöl ile ses sanatçısı Öykü Gürman uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Nikah Kuruçeşme Suada’da gerçekleşti. Düğün arabası olarak nostaljik bir arabayı tercih eden...
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez baba olma heyecanını yaşıyor. Doğum sırasında eşi Selen’i yalnız bırakmayan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, eşinin ve bebeğinin sağlık durumunun...
Ünlü oyuncu Hatice Aslan, Trump Alışveriş Merkezi’nde mağazaları gezerken objektiflere yansıdı. Spor kıyafeti ve sırt çantasıyla dikkat çeken Hatice Aslan, “Alışveriş moduma göre giyindim; hem...
Beşinci stüdyo albümü “Yeni Ay” ile hem fiziki hem de dijital albüm satışlarında zirveye oturanSıla, albümün dördüncü video klibi “Hediye” ile dinleyicilerle buluştu. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır’ın...
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliği sona eren Irına Shayk’a bir basketbolcu talip oldu. NBA takımlarından Milwaukee Bucks’ta forma giyen Giannis Antetokounmpo, ayrılığın ardından twitter...