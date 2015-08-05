Magazin

  • ÜNLÜ ÇİFT NİKAH MASASINA OTURDU

    By on Ağustos 5, 2015

    Sanatçı Yavuz Bingöl ile ses sanatçısı Öykü Gürman uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Nikah Kuruçeşme Suada’da gerçekleşti. Düğün arabası olarak nostaljik bir arabayı tercih eden...

  • GÖKHAN ÖZEN EŞİNİ DOĞUM SIRASINDA YALNIZ BIRAKMADI

    By on Temmuz 31, 2015

    Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez baba olma heyecanını yaşıyor. Doğum sırasında eşi Selen’i yalnız bırakmayan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, eşinin ve bebeğinin sağlık durumunun...

  • Ünlü oyuncu Hatice Aslan hem sportif hem şık

    By on Mart 19, 2015

    Ünlü oyuncu Hatice Aslan, Trump Alışveriş Merkezi’nde mağazaları gezerken objektiflere yansıdı. Spor kıyafeti ve sırt çantasıyla dikkat çeken Hatice Aslan, “Alışveriş moduma göre giyindim; hem...

  • SILA Son Stüdyo Albümü “Yeni Ay” ile Zirvede !

    By on Mart 17, 2015

    Beşinci stüdyo albümü “Yeni Ay” ile hem fiziki hem de dijital albüm satışlarında zirveye oturanSıla, albümün dördüncü video klibi “Hediye” ile dinleyicilerle buluştu. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır’ın...

  • IRINA SHAYK’A TALİP ÇIKTI

    By on Ocak 20, 2015

    Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliği sona eren Irına Shayk’a bir basketbolcu talip oldu. NBA takımlarından Milwaukee Bucks’ta forma giyen Giannis Antetokounmpo, ayrılığın ardından twitter...