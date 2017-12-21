Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün organizasyonuyla gazeteci yazar Uğur Oral’ın eserlerinden oluşan “Rengârenk” isimli fotoğraf sergisi 3 Mart’ta İstanbul’da başlayacak. Kadınlara ithaf edilen serginin geliri kız öğrenci bursu olarak değerlendirilecek. Karşıyaka Soroptimist Kulübü, gazeteci...
Sanatçı Ezgi Gökçe’nin Seramik Sergisi 12-31 Ocak tarihleri arasında Buca Belediyesi Kültür...
Çocuğunuzun anadili seviyesinde yabancı dil öğrenmesini ister misiniz? Dünyada 6 kıtada faaliyet...
“Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, 21 Aralık 2017 akşamı anlamlı bir konsere...
Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi....
Yurt dışında ve Türkiye’de tüm sergilerini yardım amaçlı açmasıyla tanınan gazeteci- yazar Uğur Oral’ın 14. kişisel fotoğraf sergisi Tefekkür’de yer alan 81 fotoğrafın hepsi 3...
KARŞIYAKA BELEDİYESİ’NİN PROJELERİNE LUGO KIDS’TEN TAM DESTEK Karşıyaka Belediyesi’nin geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde biz de Lugo Kids Ailesi olarak çocuklarımızla birlikte bu projelerin içinde olmaktan...
Besinlerin kullanım ömrünü nasıl...
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, tarıma büyük önem vermiştir. Biz de O’nun ışığında 1881 Derneği olarak, ücretsiz yerel tohum dağıtım projesini hayata geçirdik. Bu proje neden...