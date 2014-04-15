Güncel Yazılar

  • GEZİ NOTLARI; VİYANA

    By on Nisan 15, 2014

    Sinirimden hüngür hüngür ağlayasım geldi Viyana’yı görünce. Dedim benim gibi kafe aşığı olan biri nasıl olmuş da Viyana’yı ıskalamış bunca yıl? Benim gibi; artistik görünümlü...

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    CESARET İŞİDİR MEDENİYET

    By on Nisan 15, 2014

    Yönettiğim kurumlarda, iş başvurusunda bulunan sayısız personel adayıyla görüştüm şimdiye kadar… Hep aynı senaryoyla karşılaştım, karşılaşmaya da devam ederim… Aday gelir oturur karşıma… “Anlatın lütfen kendinizi, sizi tanımak...

  • YENİ ÇAĞ PUTLARI

    By on Nisan 15, 2014

    Önce-likleriniz nedir? Para, kariyer, koltuk, şöhret, güç, tanınmışlık, zevk, eğlence? Bir zamanlar tapılan heykeller, totemler, putlar, yerini, yeni çağda modern zaman eğlencelerine bırakmış durumda. Özgüven gibi iç dünyanızdan...

  • TRAFİK SİGORTASI / KASKO SİGORTASI

    By on Ocak 17, 2014

    “Zaten trafik sigortamı yaptırıyorum, kaskoya ne gerek var?” sorusuna sıkca denk geliyorum. Ya da bir hasar meydana geldiği zaman “kaskom bozulmasın, trafik sigortamdan yaptırmak istiyorum.”...

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    BEN, NE TÜR ANNE TİPİNE GİRİYORUM?

    By on Ocak 7, 2014

    Bugün, çok sevdiğim bir arkadaşım, oğlumun geleceği ile ilgili düşüncelerimi ona anlatırken, döndü bana: “sen, tam bir helikopter annesin”dedi. Helikopter anne nedir, nasıl olur dememe...