Başarılı Gayrimenkul Danışmanı Levent Soydemir, emlak sektörü hakkında merak edilenleri Mavişehir Dergisi okurları için anlattı. Emlak piyasası şu günlerde nasıl? An itibarı ile oldukça sıkıntılı bir piyasa seyri var. İç piyasadaki bazı tedirginlikler,...
Beş duyumuz aracılığı ile dünyaya bir anlam veririz. İçeride (iç dünyamızda) oluşturduğumuz...
Türkiye bir “değer”ini kaybettiğinde içim daralıyor. Evet, bir yandan aramızdan ayrılan(lar) için...
Motivasyon kelimesi ülkemizde çok sık kullanılan bir kelimedir.Motive olmak, sanki iki saniyede...
Sinirimden hüngür hüngür ağlayasım geldi Viyana’yı görünce. Dedim benim gibi kafe aşığı olan biri nasıl olmuş da Viyana’yı ıskalamış bunca yıl? Benim gibi; artistik görünümlü...
Yönettiğim kurumlarda, iş başvurusunda bulunan sayısız personel adayıyla görüştüm şimdiye kadar… Hep aynı senaryoyla karşılaştım, karşılaşmaya da devam ederim… Aday gelir oturur karşıma… “Anlatın lütfen kendinizi, sizi tanımak...
Önce-likleriniz nedir? Para, kariyer, koltuk, şöhret, güç, tanınmışlık, zevk, eğlence? Bir zamanlar tapılan heykeller, totemler, putlar, yerini, yeni çağda modern zaman eğlencelerine bırakmış durumda. Özgüven gibi iç dünyanızdan...
“Zaten trafik sigortamı yaptırıyorum, kaskoya ne gerek var?” sorusuna sıkca denk geliyorum. Ya da bir hasar meydana geldiği zaman “kaskom bozulmasın, trafik sigortamdan yaptırmak istiyorum.”...
Bugün, çok sevdiğim bir arkadaşım, oğlumun geleceği ile ilgili düşüncelerimi ona anlatırken, döndü bana: “sen, tam bir helikopter annesin”dedi. Helikopter anne nedir, nasıl olur dememe...