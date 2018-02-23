Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize: Hayatta neleri yapmak fark yaratır? Biliyor olmak değil, yapıyor olmanın altını özellikle çiziyoruz. Niçin? Yapmak her zaman fark yaratır...
Yıllardır, çeşitli kurum ve kuruluşların davetlisi olarak, konferanslar veriyorum Türkiye’nin dört bir yanında. Çok geniş bir yelpazeye yayılmış, farklı yaş ve sosyal gruplara mensup dinleyicilerle...
Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle özgün, sizin algılarınızla, yaratıcığılınızla beslenen bir şey… Sanatçı grubu bunu seramikle öyle güzel...
Son zamanların popüler gündem konusu bu oldu. Sigorta şirketlerinin otoparkta oluşan hasarları ödemediğine dair pek çok mecrada benzer haberler çıktı. Dolayısıyla da pek çok fikir,...
Korttasın, bir antrenman daha başlayacak birazdan. Neler hissediyorsun? Antrenmana gelirken neler düşündün? Yeterince dinlendin mi? Antrenmanı verimli geçirebilecek bir şeyler yedin mi gelmeden? Ne kadar...
İzmir-Çiğli, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan Özel Küçükkaptan Anaokulu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okul öncesi dönemde en iyi fiziksel koşulların ve...
1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri...
Bugün cinsellik ve cinsel sorunlarla ilgili konuşacağız. Cinsellik neden önemlidir? Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık...
Akut ve kronik ağrı tedavisinde, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı hastalarda girişimsel ağrı tedavi yöntemleri günümüzde oldukça sık uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı Proloterapi sertifikasına sahip olan...
DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca...