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Home / Articles posted by Mavişehir Dergisi

  • Hayatta neleri yapmak fark yaratır?

    By on Şubat 23, 2018

    Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize: Hayatta neleri yapmak fark yaratır? Biliyor olmak değil, yapıyor olmanın altını özellikle çiziyoruz. Niçin? Yapmak her zaman fark yaratır...

  • HAYATTAN GERİYE KALAN

    By on Şubat 23, 2018

    Yıllardır, çeşitli kurum ve kuruluşların davetlisi olarak, konferanslar veriyorum Türkiye’nin dört bir yanında. Çok geniş bir yelpazeye yayılmış, farklı yaş ve sosyal gruplara mensup dinleyicilerle...

  • SERAMİKLE ALGIDA FARKLILIK

    By on Şubat 23, 2018

    Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle özgün, sizin algılarınızla, yaratıcığılınızla beslenen bir şey… Sanatçı grubu bunu seramikle öyle güzel...

  • Otoparklarda meydana gelen hasarlar

    By on Şubat 23, 2018

    Son zamanların popüler gündem konusu bu oldu. Sigorta şirketlerinin otoparkta oluşan hasarları ödemediğine dair pek çok mecrada benzer haberler çıktı. Dolayısıyla da pek çok fikir,...

  • ANTRENMANI ÖNEMSEYİN VE HAZIRLIKLI GELİN

    By on Şubat 23, 2018

    Korttasın, bir antrenman daha başlayacak birazdan. Neler hissediyorsun? Antrenmana gelirken neler düşündün? Yeterince dinlendin mi? Antrenmanı verimli geçirebilecek bir şeyler yedin mi gelmeden? Ne kadar...

  • ÖZEL KÜÇÜKKAPTAN ANAOKULU

    By on Şubat 22, 2018

    İzmir-Çiğli, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kurulan Özel Küçükkaptan Anaokulu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okul öncesi dönemde en iyi fiziksel koşulların ve...

  • TALATPAŞA TIP LABORATUVARI 22 YAŞINDA

    By on Şubat 22, 2018

    1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri...

  • CİNSEL SORUNLAR VE CİNSEL TERAPİ

    By on Şubat 22, 2018

    Bugün cinsellik ve cinsel sorunlarla ilgili konuşacağız. Cinsellik neden önemlidir? Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık...

  • Ağrı tedavisinde yeni bir yöntem: PROLOTERAPİ

    By on Şubat 22, 2018

    Akut ve kronik ağrı tedavisinde, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı hastalarda girişimsel ağrı tedavi yöntemleri günümüzde oldukça sık uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı Proloterapi sertifikasına sahip olan...

  • DİYET EVİME İLE DETOKSLA HAYATI

    By on Şubat 22, 2018

    DETOKS NEDİR? Detoks vücudumuz için zararlı etkileri olan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Aslında bedenimiz akciğer, karaciğer ve böbrekler aracılığı ile hayatımız boyunca...