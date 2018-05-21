YAZLIK EVLER İÇİN DEKORASYON ÖNERİLERİ

Yazlık evlerin ruhu sizce nasıl olmalıdır?

Rahatlığın ve ferahlığın ön planda olduğu bir dekorasyon yazlık evler için daha uygundur. Abartılı, oymalı, koyu renkli, ağır mobilyalar yerine açık tonlardaki renklerde, sade ve yalın mobilyalar seçilerek aksesuar ile yazın sıcaklığı yansıtılmalıdır.

Yazlık evlerin dekorasyonu denince genellikle normal evlerimizin eski eşyalarını kullanmak akla gelse de, yazlık evlerin de yaşam alanı olduğu unutulmamalı ve dekorasyonuna önem verilmelidir.

Mevsime göre dekorasyon var mıdır?

Deri koltukların, koyu renkli oymalı ağır mobilyaların yazlıkta kullanılmayacağı gibi, ketenler, hasırlar, rattan mobilyalar da kışlık evler için uygun değildir. Tatilde hepimiz bol bol dinlenmek isteriz. Bu yüzden yazlık evlerimizin dekorasyonu için sakinleştirici ve göz yormayan renkleri seçmeliyiz.

Önerileriniz ne olur?

Bambu, keten, pamuk, hasır jüt gibi doğal malzemeler ve aksesuarlar doğayı evimize getirir. Benzer tonları ve dokuları kulanın, kendinizi doğanın içinde hissedin. Mavi ve yeşil tonları denizin enerjisini hissettirir. Sahil tarzı evler denince kolay yaşamak akla gelir. Bu yüzden rahat kanepeleri tercih edin. Sandalye tercihinde ise hasır ve rattan kullanılabilir.

Renk önerileriniz nelerdir?

Eğer mobilyalarınız koyu renkse minderleriniz ve diğer aksesuarlarınızı beyaz ve çiçekli ürünlerden seçebilirsiniz. Beyaza eşlik edebilecek en güzel renk ise açık mavidir. Duvar renkleri beyaz, açık gri ve mavi olarak tercih edilirse oldukça aydınlık ortamlar yaratılabilir. Böyle bir ortamda tamamen deniz havasını hissetmiş olursunuz.

MEKAN TASARIMCISI

YELİZ FİDAN