Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu: Doğal, Romantik, Enerji Dolu…

Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu Özel Bir Sunumla Tanıtıldı

Vakko, 2016-17 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nu düzenlediği Trunk Show ile İzmir Alsancak’ta Vakko dostlarına tanıttı.

Sofistike şıklığın simgesi Vakko, merakla beklenen 2016-17 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nun tanıtımı için Vakko Alsancak’ta özel bir Trunk Show düzenledi. Sezona damga vuracak en çarpıcı trendlerin özel bir sunumla tanıtıldığı Trunk Show, İzmirli Vakko dostları tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Vakko Kadın 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nun birbirinden farklı ve özel dört teması, yaşamın içinden ilham alan motifleri, sadelikle harmanlanan eğlenceli ve eklektik tarzı doğal bir şıklığı gözler önüne seriyor.